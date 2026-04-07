  Serdal Adalı ve Sergen Yalçın'dan Mircea Lucescu için taziye mesajı
Spor

Serdal Adalı ve Sergen Yalçın'dan Mircea Lucescu için taziye mesajı

Serdal Adalı ve Sergen Yalçın, Mircea Lucescu'nun vefatının ardından yayımladıkları mesajlarla büyük üzüntülerini dile getirdi. İki isim de Rumen teknik adamın Beşiktaş ve Türk futboluna yaptığı katkıları vurguladı.

AA7 Nisan 2026 Salı 23:01 - Güncelleme:
Serdal Adalı ve Sergen Yalçın'dan Mircea Lucescu için taziye mesajı
Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı ve siyah-beyazlı futbol takımının teknik direktörü Sergen Yalçın, Rumen teknik adam Mircea Lucescu'nun vefatı dolayısıyla başsağlığı mesajı yayımladı.

Başkan Serdal Adalı, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, "Beşiktaş'ımıza unutulmaz yüzüncü yıl şampiyonluğunu yaşatan, milli takımımızda da başarıyla görev yapan büyük futbol adamı Mircea Lucescu'nun hayatını kaybettiğini büyük bir üzüntüyle öğrendim. Sayın Lucescu'ya Allah'tan rahmet diliyor, sevenlerine ve camiamıza başsağlığı dileklerimi iletiyorum. Beşiktaş'a ve Türk futboluna kattıklarını asla unutmayacağız." ifadelerini kullandı.

Teknik direktör Sergen Yalçın ise ABD merkezli Instagram sosyal medya platformundaki hesabından Lucescu'nun fotoğrafını kullanarak şu satırları paylaştı:

"100'üncü yılımızda birlikte kazandığımız o unutulmaz şampiyonluk... Emeklerin ve izlerin hep bizimle olacak hocam. Başımız sağ olsun..."

Sergen Yalçın, futbolculuk döneminde 2002-2003'te siyah-beyazlı takımla elde edilen lig şampiyonluğunda Mircea Lucescu ile beraber çalışmıştı.

