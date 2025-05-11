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Spor

Serdal Adalı: Yeniden şampiyonluk şarkıları söyleyeceğiz

Beşiktaş'ta başkanlık seçimini kazanarak görevine devam eden Serdal Adalı, genel kurul toplantısının ardından açıklamalarda bulundu. Adalı, camiaya şampiyonluk sözü verdi.

Haber Merkezi11 Mayıs 2025 Pazar 21:33 - Güncelleme:
Serdal Adalı: Yeniden şampiyonluk şarkıları söyleyeceğiz
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Beşiktaş'ta başkanlık seçimini kazanarak görevine devam eden Serdal Adalı, genel kurul toplantısının ardından açıklamalarda bulundu. Adalı, camiaya şampiyonluk sözü verdi.

Serdal Adalı, "Sözlerime en büyük destekçim eşime ve her zamana yanımda olan çocuklarıma çok teşekkür ederek başlamak istiyorum. Bu gururu bize yaşatan değerli kongre üyelerimize, ilk andan itibaren bize destek veren büyük Beşiktaş taraftarına şükranlarımı sunuyorum. Büyük Beşiktaş camiasının her bir ferdine teşekkür ediyorum. Değerli kongre üyeleri, sadece 4 ay önce Beşiktaş'a sahip çıkarak, tarihin en yüksek oy sayısıyla bize bu göreve layık gördünüz. Bugün de bize olan güveni bir kez daha gösterdiniz. Beşiktaş için istikrar dediniz" dedi.

Açıklamalarını sürdüren Adalı, "Camiamızın bir kez daha güvenini arkamıza aldığımızı bilmek büyük bir onurdur. Göreve geldiğimiz andan itibaren Beşiktaş'ın büyüklüğüne yakışan hedefler koyduk ve bunun için çalışmalara başladık. Bugün ortaya koyduğumuz bu hedeflerin bir kez daha onaylandığını görüyoruz. Beşiktaş, bugünden itibaren net bir istikrar dönemine girmiştir. Beşiktaş'ın yükselişi başlamıştır. Sözünü verdiğimiz projeleri yerine getireceğimizden hiç kimsenin şüphesi olmasın. Camiamdan en büyük isteğim birlik ve beraberliktir. Türkiye'nin en büyük kulübü olan Beşiktaş'ı yeniden zirveye taşıyacak ve yeniden şampiyonluk şarkıları söyleyeceğiz" ifadelerini kullandı.

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