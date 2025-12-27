Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı, siyah-beyazlı futbol takımının son dönemdeki oyununun ligin ikinci yarısı için kendilerine umut verdiğini söyledi.



Serdal Adalı, siyah-beyazlı kulübün Beltaş Akatlar Mustafa Kemal Merkezi Atilla İlhan Salonu'nda gerçekleştirilen 2025 yılı 3. olağan divan kurulu toplantısında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Prestijli iş birlikleri için çalışmaları sürdürdüklerini belirten Serdal Adalı, "Sponsorluk ağımızda ne yazık ki rakiplerimizin gerisinde kaldığımız süreçler yaşadık. Rekabet avantajımızı yeniden kazanmak ve bu alandaki mali kazanımlarımızı artırmak temel önceliklerimizden biridir. Sponsorluk stratejilerimizde, son yıllardaki performansımızı yukarı taşıyacak yeni bir dönemi başlatıyoruz." diye konuştu.

Adalı, konuşmasını şu sözlerle sürdürdü:

"Sürdürülebilir bir başarı için mali yapımızı kişilerin inisiyatifinden çıkarıp, sarsılmaz kurumsal kurallara bağlıyoruz. Bütçe disiplini ilkesini soyut bir kavram olmaktan çıkararak, kulübümüzün tüzüğüne açık, bağlayıcı ve kalıcı bir düzenleme olarak kazandırıyoruz. Yeni dönemde, görevdeki her yönetim kendi dönemindeki bütçe aşımından şahsen sorumlu olacaktır. Her yönetim, planlanan ve yaratılan gelirden daha fazla harcama yaparsa, aradaki farkı kendi kaynakları ile karşılasın istiyoruz. Kulübün imkanları, kulübün menfaatleri doğrultusunda ancak tanımlanan sınırlar dahilinde kullanılacaktır. Bizler de kendi dönemimizde oluşabilecek her türlü finansal farkı şahsi kaynaklarımızla kapatmayı taahhüt ediyoruz. Biz Beşiktaş'a hizmet etmek için buradayız. Beşiktaş'ı gelecek kuşaklara, devraldığımız tablodan çok daha iyi koşullarda bırakacağız. Bu koltuktan kulübümüze tek bir kuruş açık bırakmadan kalkacağımızın sözünü veriyoruz. 2026'nın ilk çeyreğinde bu tüzük tadilini yapmak istiyoruz."

Tüzük değişiklik planlarından bahseden siyah-beyazlı kulübün başkanı, "Bir diğer tüzük değişikliği planımız ise seçimlerin iki yılda bir yapılmasına ilişkin. Önerdiğimiz tüzük değişikliğiyle olağan seçimli genel kurullarımızı, Süleyman Seba dönemindeki gibi iki yıla indirmeyi hedefliyoruz. Bu düzenleme, bizim dönemimizden itibaren geçerli olacak. Yani mevcut yönetimin görev süresi de yeni düzenlemeyle bir yıl kısalmış olacak. Gelen yönetimler bu iki yıl içinde yapacaklarını yapsın; yapamıyorlarsa da kararı yine genel kurulda camiamız versin." ifadelerini kullandı.

"MALİ VE GENEL KURULUMUZDA YAŞANANLAR TALİHSİZ BİR SÜREÇTİ"

Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı, kasım ayında gerçekleşen mali ve genel kurulunda yaşananlara ilişkin değerlendirmede bulundu.

Beşiktaş'ın sahipsiz olmadığının altını çizen Adalı, "Kasım ayının başında gerçekleşen mali ve genel kurulumuzda yaşananlar açıkçası camiamız adına talihsiz bir süreçti. Sırf kaos ortamını beslemek adına, genel kurulumuzu provoke ederek 'ibra etmeme' senaryoları kurgulayan ve bu camiaya o yakışıksız görüntüleri yaşatan arkadaşlara sormak istiyorum: Biz, devraldığımız o 20 günde ne yaptık da bu tepkiyle karşılaştık? Daha bir ay bile dolmamışken hangi transferi yaptık? Hangi ihaleye imza attık? Hangi mülkümüz ile ilgili bir karar aldık? Bizim yaptığımız tek bir şey var; o da görevden kaçanların bıraktıkları enkazı kaldırmak ve Beşiktaş'ı yeniden ayağa kaldırmak için gece gündüz çalışmak oldu. Kendi yarattıkları harabeyi görmezden gelip, Beşiktaş'ın menfaatlerini kişisel hırslarına feda edenlerin bu camiaya yaşattığı skandalı, Beşiktaş taraftarı ve kongre üyeleri asla unutmayacaktır." şeklinde konuştu.

Camiaya kenetlenme çağrısında bulunan Adalı, "Beşiktaş gibi on binlerce kongre üyesi olan büyük bir camiada, yönetimin ibra edilip edilmemesinin birkaç yüz oyla belirlenmesi tabii ki ideal bir tablo değildir. Bunda hepimiz hemfikiriz. Fakat ibra sürecinde salonda sayım yapıldı, ibra gerçekleşti. Bütün bunlara rağmen maalesef bir de bir mahkeme süreci yaşıyoruz. Bu tür tartışmalar Beşiktaş'a yakışmıyor." dedi.

Projelerinden bahseden Adalı, istikrarın önemine değinerek, "Camiamız olağanüstü seçimlerle ve sürekli hoca değişiklikleriyle çok zaman kaybetti. Bizim için asıl olan istikrardır. Beşiktaş, ancak sağlam temeller üzerine kurulu bir istikrar ortamıyla hedeflerine yürüyebilir. Biz, bu operasyonlara boyun eğmeyecek; birlik ve beraberliğimizden aldığımız güçle Beşiktaş'ı daha aydınlık yarınlara taşımaya devam edeceğiz. Gün, suni kaoslara prim verme günü değil, Beşiktaş için daha sıkı kenetlenme günüdür." diye konuştu.

"SKOR GEÇİCİ, SAHADAKİ GÜÇLÜ OYUN KALICIDIR"

Serdal Adalı, siyah-beyazlı futbol takımının sahadaki performansından övgüyle söz etti.

Transfer stratejisiyle ilgili konuşan Adalı, şunları kaydetti:

"Beşiktaş'ın transfer stratejisi, finansal disiplinden taviz vermeden, doğrudan ilk 11'de oynayabilecek ve takıma anında güç katacak 'nokta atışı' isimleri kadroya dahil etmektir. Sezonun ilk yarısında aldığımız sonuçlar her ne kadar tabelada bizi mutlu etmese de sahadaki gerçekler çok daha farklı bir tablo çiziyor. Pozisyon üretiminde lideriz. Ligin en çok gol pozisyonuna giren takımı olmamız, kurduğumuz sistemin işlemeye başladığının sinyallerini veriyor. İlk haftalara oranla sürekli gelişen, rakipten çekinmeyen ve oyunu domine eden bir kimliğe büründük. Bu konuda hocamız Sergen Yalçın ve teknik ekibin yoğun gayretlerine teşekkürlerimi sunuyorum. Oyun gücümüz bu seviyedeyken, kaçan pozisyonların skora dönüşmesinin sadece an meselesi olduğunu görüyoruz. Skor geçici, sahadaki güçlü oyun kalıcıdır. Bu performans, ikinci yarıda beklediğimiz seri galibiyetlerin en büyük habercisidir. Takım değerimizde yakaladığımız yukarı yönlü ivmeyi, bu transfer döneminde gerçekleştireceğimiz hamlelerle daha da yukarılara taşımayı hedefliyoruz."

Göreve geldikleri dönemde, Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) transfer limitleri dahilinde Keny Arroyo ve Elan Ricardo gibi genç oyuncuların transferlerini gerçekleştirdiklerini anımsatan Adalı, "Bu transferleri tekil değil, bir portföy başarısı olarak yönettik. Bu iki oyuncudan birinin 8 milyon avroluk satışı ve diğerinin kiralanmasıyla ekonomik girdi sağladık. Bu oyuncular bizim takımda uyuşmazlık yaşamış olabilirler, fakat sonuçta ekonomik değere dönüştürdüğümüz transferlerdir. Bu sayede yaklaşık 9 milyon avro nakit girişi sağladık." şeklinde görüş belirtti.

"NECİP UYSAL İLE MERT GÜNOK'A EMEKLERİ İÇİN TEŞEKKÜR EDİYORUM"

Başkan Adalı, teknik heyetin ve yönetim kurulunun raporu doğrultusunda futbol planlamasında yer almayacak Mert Günok ve Necip Uysal ile ilgili açıklamada bulundu.

Serdal Adalı, kararın camiaya hayırlı olmasını dileyerek, "Teknik heyetimizin raporu ve yönetim kurulumuzun onayıyla profesyonel futbolcularımızdan Necip Uysal ile Mert Günok'a yeni dönem planlamamızda yer almayacakları tebliğ edilmiştir ve iki isimden kendilerine kulüp bulmaları istenmiştir. Her iki oyuncumuza da emekleri için teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

"BASKETBOLDA BEŞİKTAŞ RUHUNU YANSITAN BİR TAKIM İZLEMENİN GURURUNU YAŞIYORUZ"

Serdal Adalı, basketbol şubesinde atılan doğru adımların karşılığının alındığını aktardı.

Beşiktaş GAİN'in Basketbol Süper Ligi'nde liderliğini namağlup şekilde sürdürdüğünü hatırlatan Adalı, "Basketbol şubemizde son dönemde atılan stratejik adımlar, Beşiktaş'ımızın bu branşta yeniden bir 'ekol' haline geldiğinin en somut göstergesidir. Başantrenörümüz Dusan hocamız yönetiminde, Nedim Yücel'in ve Özkan Arseven'in üstün çalışmalarıyla parkede son derece üretken ve Beşiktaş ruhunu yansıtan bir takım izlemenin gururunu yaşıyoruz. Avrupa'da da kupaya uzanma kararlılığımızı koruyoruz. Ancak bizim asıl hedefimiz, bu başarıların ötesinde, mali disiplinden taviz vermeden kulübümüzü Avrupa Ligi (EuroLeague) arenasında kalıcı bir marka haline getirmektir. Yönetimsel istikrar ve sportif başarıyla harmanlanan bu süreç, camiamızın beklediği o görkemli basketbol zaferlerinin sadece başlangıcıdır." diye konuştu.

"HAKLARIMIZIN GÖZ GÖRE GÖRE GASP EDİLMESİNE SESSİZ KALMAYACAĞIZ"

Serdal Adalı, futbolda ve basketbolda kendilerine çifte standart uygulandığını savundu.

Beşiktaş'ın hakkını korumanın vazgeçilmez görevleri olduğunu anlatan Adalı, konuşmasına şöyle devam etti:



"Futbolda sistematik hale gelen hakem hataları artık tahammül sınırlarını çoktan aşmıştır. Bizler geçmişte hakemden gol yediği günleri bile görmüş bir camia olarak, bu haksızlıklara karşı 40 yıldır aralıksız mücadele ediyoruz. Sadece futbolda değil, basketbolda da üzerimizde bir çifte standart uygulanıyor. Geçtiğimiz maçlardan birinin sonrasında, haklı eleştirilerini dile getiren hocamız ve yöneticimize verilen orantısız ceza, bu durumun en somut göstergesidir. Normalde ihtar gerektiren konular için doğrudan en ağır para cezalarının kesilmesi, Beşiktaş'a karşı takınılan bu taraflı tutumun açık bir yansımasıdır. Saha içindeki emeğimizi, masa başındaki bu haksız yaptırımlara teslim etmeyeceğiz. Asla pes etmeyeceğiz. Geçmişte bu yolda yorulan veya pes edenlerimiz olmuş olabilir; fakat biz buradayız ve dimdik ayaktayız."

VAR koltuğunda yabancı hakem uygulamasının bir lütuf olmadığını vurgulayan Serdal Adalı, "Sahadaki adaleti sağlamanın önemli ayaklarından birinin bu olduğuna inanıyoruz. Bu talebimizi her fırsatta yüksek sesle duyurmaya devam edeceğiz. Beşiktaş'ın bir damla alın terini dahi hiç kimseye ziyan ettirmeyeceğiz. Haklarımızın göz göre göre gasp edilmesine sessiz kalmayacağız. Haklı mücadelemiz ve dik duruşumuzdan bir adım bile geri durmayacağız. Bu yolda en büyük gücümüz, sarsılmaz bir iradeyle arkamızda duran camiamızdır. Taraftarımızdan üyemize, camiamızın tüm bileşenlerinin bu kutsal mücadelede tek ses, tek yürek olacağına inancım tamdır. Biz birlikteyken aşamayacağımız engel, alamayacağımız hiçbir hak yoktur." değerlendirmesinde bulundu.

Adalı, konuşmasını şu sözlerle tamamladı:

"Yılın son derbisini deplasmanda kazanarak hepimizi gururlandıran futbol takımımızı ve teknik heyetimizi gönülden kutluyorum. Yılı, şanımıza yakışır bir derbi galibiyetiyle uğurladık. Şimdi 4 Ocak'ta parkedeki derbiyle, yeni yılı zaferle selamlamaya hazırlanıyoruz. Büyük taraftarımızın ve tüm camiamızın ve yeni yılını en içten dileklerimle kutluyorum. 2026 yılının her branşta kupalarla, madalyalarla taçlanan bir yıl olmasını temenni ediyorum."