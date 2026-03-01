Serdal Adalı'dan derbi öncesi çağrı: Tribünleri doldurun

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, Süper Lig'de gelecek hafta oynanacak olan Galatasaray derbisi öncesi açıklamalarda bulundu.

Taraftarlarına seslenen Serdal Adalı, "Sevgili kardeşlerim, şimdi önümüzde çok önemli iki maç var. Ben Rizespor ve Galatasaray maçlarında, takımımızla birlikte en çok size güveniyorum. Tribünleri dolduracaksınız, en büyük desteği vereceksiniz, bu maçlardan 3 puanla ayrılacağız, adım gibi biliyorum. Rize ve Galatasaray maçlarında sizlerden yine gerekeni yapmanızı bekliyorum. Ayrıca önümüzdeki dönemde amatör branşlarımızın maçlarında da sizlerle aynı tribünlerde olmak, o salonları da doldurmak istiyorum." dedi.

İşte Serdal Adalı'nın açıklamaları;

"Beşiktaşımızın en önemli gücü olan büyük taraftarımız, değerli misafirler, kendi evinize, kendi sofranıza, Kulübümüzün düzenlediği bu anlamlı iftar organizasyonuna hepiniz hoş geldiniz. Benim için bu akşamın anlam ve önemi çok başka. Dün birlikte deplasmana gittiğimiz, tribünde Beşiktaşımızı omuz omuza desteklediğimiz büyük taraftarımızla bugün tekrar bir aradayız.

Sevgili kardeşlerim, bugünlerde Beşiktaşlıların gözlerinde büyük bir mutluluk görüyorum. Peki hepimizi mutlu eden bu Beşiktaş nasıl ortaya çıktı? Siz destek verdiniz, siz sahip çıktınız, onlara siz güç oldunuz. Bestede söylediğiniz gibi gücüne güç kattınız, formasında ter oldunuz. Demek ki siz destek olunca, takımın arkasında olunca Beşiktaş da iyi oluyor.

Biz bir sistem getirdik, sadece bugünün değil geleceğin Beşiktaşını kuruyoruz dedik ve sözümüzün arkasında durduk. Bugünlere gelene kadar belki Sergen hocamın dediği gibi acı da çektik ama çok şükür bu sabrın ve yapılanmanın meyvelerini toplamaya başladık. Buradan Sergen hocama, Serkan hocama ve teknik heyetime özverili çalışmalarından, kurduğumuz sisteme kattıkları değerlerden ve isabetli seçimlerinden ötürü teşekkürlerimi sunuyorum.

Değerli Beşiktaşlılar,

Transferlerimizi tamamladıktan sonra sizlere destek çağrısında bulunmuştum, bu birlik beraberlik ruhunu istemiştim. Sizler bu çağrıma en güzel cevabı verdiniz, gelip Beşiktaşımızı en iyi şekilde desteklediniz, yeniden tek yürek bir Beşiktaş tribünü ortaya çıkardınız. İşte sonuçlar ortada. Bu basketbolda da böyle oldu. Daha birkaç sezon önce sezonun son maçında kümede kalan takımda bir sistem kuruldu. Biz de bu sistemi güçlendirdik, bütçeleri yükselttik, kadromuza önemli takviyeler yaptık. Siz de geldiniz, Akatlar'da, Sinan Erdem'de, deplasmanda o takıma destek verdiniz. İşte o Beşiktaş bugün şampiyonluğa oynuyor. Hentbol takımımızda yıllar önce inşa edilen sistem yıllardır makine gibi işliyor. Siz gidip destek veriyorsunuz, hentbol takımımız şampiyonluklara ambargo koyuyor.

Sevgili kardeşlerim, ben Beşiktaşımızın sizler için ne anlam ifade ettiğinin farkındayım. Çünkü ben de sizlerle aynı duyguyu taşıyan bir Beşiktaşlıyım. Sizinle üzülüp sizinle seviniyorum. Ben sizin bugün değil, yıllardır tanıdığınız, bildiğiniz, Beşiktaşlı Serdal Adalı'yım. Beşiktaş'la, camiamla, taraftarımla olan bağıma hiçbir şey gölge düşüremez. Size ilk gün bir söz verdim, şimdi yine söylüyorum. Beşiktaş iyi olacak, Beşiktaş hak ettiği güzel günlere ulaşacak. Sizler o statta, o salonlarda şampiyonluk besteleri söyleyeceksiniz.

Ancak burada bir konuya dikkat çekmek istiyorum, Beşiktaş ne zaman doğru yola girse, ne zaman yükselişe geçse; bazı dış etkenlerin ve odakların bu başarıyı engellemek adına devreye girdiğini hepimiz biliyoruz. Bu tür girişimlere karşı, bu kenetlenme ortamını her şartta devam ettirmek ve tek vücut olmak mecburiyetindeyiz. Bu çağrıma da sonuna kadar destek vereceğinize inanıyorum.

Yakın zamanda futbolcumuz Oh'un imza törenine gösterdiğiniz ilgi, sizin bize saha içinde, saha dışında her yerde destek olduğunuzun göstergesi. Böyle organizasyonlara olan katılımınız oyuncularımızı da, bizi de çok mutlu ediyor. Bu desteğin artarak süreceğine inanıyor, sizleri ayrıca Kartal Yuvası'na gidip forma ve lisanslı ürün almaya davet ediyorum.

Sevgili kardeşlerim, şimdi önümüzde çok önemli iki maç var. Ben Rizespor ve Galatasaray maçlarında, takımımızla birlikte en çok size güveniyorum. Tribünleri dolduracaksınız, en büyük desteği vereceksiniz, bu maçlardan 3 puanla ayrılacağız, adım gibi biliyorum. Rize ve Galatasaray maçlarında sizlerden yine gerekeni yapmanızı bekliyorum. Ayrıca önümüzdeki dönemde amatör branşlarımızın maçlarında da sizlerle aynı tribünlerde olmak, o salonları da doldurmak istiyorum.

İftar organizasyonumuza katılıp büyük bir aile olduğumuzu bir kez daha gösterdiğiniz için sizlere teşekkür ediyorum.

Beşiktaş sizinle güzel, Beşiktaş taraftarıyla güzel.

Yönetim, takım, taraftar el ele, hep birlikte zafere!"