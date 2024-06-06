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Spor

Serdal Adalı'dan, Giovanni Van Bronckhorst yorumu

Beşiktaş Kulübü eski yönetici ve başkan adaylarından Serdal Adalı,siyah beyazlıların yeni teknik direktörü Giovanni Van Bronckhorst hakkında bir paylaşımda bulundu.

6 Haziran 2024 Perşembe 11:05 - Güncelleme:
Serdal Adalı'dan, Giovanni Van Bronckhorst yorumu
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Beşiktaş Kulübü eski yönetici ve başkan adaylarından Serdal Adalı, Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Giovanni van Bronckhorst ile ilgili sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

İşte Serdal Adalı'nın paylaşımı;

"2024-2025 sezonuna güçlü bir organizasyon ve yarıştığı her alanda şampiyonluk hedefiyle girmesini beklediğimiz büyük Beşiktaşımızın teknik direktörlük görevine getirilen Giovanni Van Bronckhorst'a hoş geldin diyor, bu tercihin Beşiktaşlıların beklentilerini karşılayacak doğru bir karar olmasını temenni ediyorum."

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  • Giovanni Van Bronckhorst

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