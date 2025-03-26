Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, Beşiktaş-Galatasaray maçına yapılan hakem ataması hakkında basın toplantısında açıklamalarda bulunuyor.

İşte Adalı'nın açıklamasının tamamı:

"TFF'den Galatasaray derbisi için yabancı hakem talebinde bulundu. Slavko Vincic'in daha önce görevlendirilmesi nedeniyle bunu istedik. Eşitlik ve adalet ancak bu şekilde sağlanabilirdi. TFF söz konusu derbiye yabancı hakem atayarak, dereyi geçerken at değiştirdi. Türk hakemlerine "Siz yeterli değilsiniz" mesajı verildi. Diğer maçlara ise "Sizin maçlarınız önemli değil" mesajı verildi. TFF yaratılmak istenen iki takımlı rekabete çanak tutmuştur."

"ADALET TALEBİMİZ CEVAPSIZ KALDI"

"Derbilerde yabancı hakem ve hatta Slavko Vincic'i görmek istediğimizi söyledik. Ancak adaletimiz cevapsız kalmıştır!"

"TFF OYUNCAK OLDU"

"TFF, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın oyuncağı olduğunu göstermiştir. Kimse Beşiktaş'a 'Yabancı hakemlere güvenin' baskısı yapmasın!"

"HACIOSMANOĞLU İSTİFA ETSİN!"

"Hakemleri soyunma odasında tehdit eden bir insan, sakın bize akıl vermesin! Zaten böyle biri Türk futbolunun sorunlarını çözemez! Derhal istifa etmelidir!"

"ONURUNUZ VARSA..."

"Bu kararın altına imza atan tüm yönetim kurulu üyelerine sesleniyorum... Birazcık onurları ve gururları varsa, hepsini böyle bir federasyonun çatısı altından ayrılmaya davet ediyorum. Bugüne kadar üslubumuza dikkat ettik ancak madem siz bu dilsen anlıyorsunuz, biz de bu şekilde devam edeceğiz!"

"SEBEBİ TFF'DİR"

"Derbide ortaya çıkabilecek kaosun sebebi TFF'dir. Alanya'da Beşiktaş'ı doğrayan, İngilizce bilmeyen, FIFA kokartı olmayan bir hakem! İsterse TFF Başkanı gelsin derbiyi kendi yönetsin! Bundan sonra umrumuzda değil!"

"ZORBAY KÜÇÜK DENİLEN ZİBİDİ..."

"Biz sadece eşitlik istememize rağmen, derbiye yabancı hakem istememizin bedelini Zorbay Küçük denen zibidinin skandal yönetimiyle ödedik."

"TAKİPÇİSİ OLACAĞIZ"

"Hakem kim olursa olsun Galatasaray'ı yeneceğimize inancımız tamdır. Maçta her kararın takipçisi olacağız! Ayrıca rakip takım teknik adamı ve oyuncularının da tavırlarını takip edeceğiz! TFF'nin kararlarını eleştiren Galatasaray camiasının da bu duruma tepki vereceğini düşünüyoruz. Aksi halde TFF ile Galatasaray'ın nikah tazelediğini düşüneceğiz."