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Spor

Serdal Adalı'dan hisse alım çağrısı! ''Beşiktaş'ı birlikte inşa edeceğiz''

Beşiktaş sosyal medya hesabı üzerinden yapılan açıklama ile başkan Serdal Adalı, siyah-beyazlı kulübün halka arz edilen hisselerinin satın alınması için taraftara çağrıda bulundu. İşte detaylar...

AA5 Mayıs 2025 Pazartesi 11:15 - Güncelleme:
Serdal Adalı'dan hisse alım çağrısı! ''Beşiktaş'ı birlikte inşa edeceğiz''
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Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı, siyah-beyazlı kulübün halka arz edilen hisselerinin satın alınması için çağrıda bulundu.

Serdal Adalı, kişisel sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Fenerbahçe karşısında alınan derbi galibiyetinin mutluluğunu yaşadıklarını vurguladı.

Bankalar Konsorsiyumuna olan borcu kapatmayı hedeflediklerini belirten Adalı, şu ifadeleri kullandı:

"Beşiktaşımızın sırtında büyük bir yük olan Bankalar Konsorsiyumundan ayrılmak, bu yükü üzerimizden atmak için bir yola çıktık. Bu yola çıkarken de her zaman olduğu gibi Beşiktaşımızın gücünü arkamıza aldık. Yaptığımız sermaye artırımı doğrultusunda; rüçhan hakları kullanıldı. Kalan hisselerin halka arz tarihi ise 5-6 Mayıs olarak belirlendi. Bugün ve yarın alacağımız her hisse senedi; Beşiktaş'ın Bankalar Konsorsiyumundan çıkmasına, ekonomik bağımsızlığına kavuşmasına büyük bir katkı sağlayacak. Güçlü, bağımsız, geleceğe sağlam temeller atan bir Beşiktaş için; her Beşiktaşlının desteğini görmek istiyoruz. Hayalimizdeki Beşiktaş'ı birlikte inşa edeceğiz."

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