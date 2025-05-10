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Spor

Serdal Adalı'dan seçim için çağrı

Beşiktaş Başkanı ve başkan adayı Serdal Adalı, pazar günkü seçim öncesi bir paylaşımda bulundu.

Haber Merkezi10 Mayıs 2025 Cumartesi 22:03 - Güncelleme:
Serdal Adalı'dan seçim için çağrı
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Beşiktaş Başkanı ve başkan adayı Serdal Adalı, pazar günkü seçim öncesi bir paylaşımda bulundu.

Serdal Adalı'nın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım şu şekilde:

"Beşiktaşımızın değerli Genel Kurul Üyeleri;

Bildiğiniz üzere; yarın Beşiktaşımızın Seçimli Olağan Genel Kurulu'nu gerçekleştireceğiz.

Yarınki genel kurulumuz, Beşiktaşımız için büyük bir önem arz ediyor.

Artık Beşiktaş'ta kaosun, iç çekişmenin, hesap kitapların hakim olmadığı bir istikrar dönemine gireceğiz.

Yarın siz genel kurul üyelerimiz, Beşiktaş'ın son yıllardaki gidişatına son verecek, istikrara evet diyeceksiniz.

Böyle bir genel kurula katılımın yüksek olması camiamız için çok önemli...

Önümüzdeki genel kurulda, üzerimize algı yaparak camiamıza zarar vermeye çalışanlara da en güzel cevabı verme vakti.

Yarın sadece seçimi kazanmak değil, mutlak bir birlik beraberlik mesajı vererek görevimize devam etmek de bizler için büyük bir önem taşıyor.

O yüzden bütün genel kurul üyelerimizden ricam, oylarını kullanmaları ve Beşiktaş'ın gerçek iradesini herkese göstermeleridir.

Beşiktaş'ın üç beş kişilik toplantılarla, algı operasyonlarıyla dizayn edilmeyeceğini, bundan sonra yoluna birlik beraberlikle devam edeceğini anlatmanın en iyi yolu budur.

Bütün genel kurul üyelerimizi 11 Mayıs'ta Türkiye Atletizm Federasyonu Ataköy Atletizm Salonu'nda yapılacak olan genel kurulumuza bekliyorum.

Yarınki genel kurulumuzda oy pusulamız yine BEYAZ olacak.

Bütün genel kurul üyelerimizi; Beşiktaş için beyazı seçmeye, yepyeni bir beyaz sayfa açmaya davet ediyorum.

Camiamıza saygı ve sevgilerimi sunuyorum."

  • Serdal Adalı
  • Beşiktaş Başkanı
  • Başkan adayı

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