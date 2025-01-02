Serdal Adalı'dan Sergen Yalçın sorusuna cevap

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, Çaykur Rizespor maçı için takımla birlikte Rize'ye indi.

Adalı, "Sergen Yalçın süreci çok konuşuluyor. Neler söylersiniz?" sorusunu cevapladı.

SERGEN YALÇIN CEVABI

Serdal Adalı yaptığı açıklamada, "İlk maçımız, ilk deplasman. İnşallah galibiyetle döneriz. Şu anda hocamız başımızda. Gerektiği zaman onun bilgisini veririm." ifadelerini kullandı.

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, kulübün mali sorunlarını hafifletmek adına örnek bir davranış sergiledi.

Adalı, Çaykur Rizespor maçı öncesinde futbolcuların geçmişe dönük maaş alacaklarını bizzat kendi cebinden karşıladı.

Toplamda 5 milyon Euro'yu bulan bu ödeme, takımın moral ve motivasyonunu artırmayı hedefliyor. Başkan Adalı'nın bu adımı, yönetimin oyunculara olan güvenini ve kulübün finansal istikrarını sağlama çabasını ortaya koydu.