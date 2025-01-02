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Spor

Serdal Adalı'dan Sergen Yalçın sorusuna cevap

Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı, Rizespor ile deplasmanda oynanacak maç için gittiği Rize'de Sergen Yalçın ile ilgili gelen soruya cevap verdi.

Haber Merkezi2 Ocak 2025 Perşembe 18:36 - Güncelleme:
Serdal Adalı'dan Sergen Yalçın sorusuna cevap
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Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, Çaykur Rizespor maçı için takımla birlikte Rize'ye indi.

Adalı, "Sergen Yalçın süreci çok konuşuluyor. Neler söylersiniz?" sorusunu cevapladı.

SERGEN YALÇIN CEVABI

Serdal Adalı yaptığı açıklamada, "İlk maçımız, ilk deplasman. İnşallah galibiyetle döneriz. Şu anda hocamız başımızda. Gerektiği zaman onun bilgisini veririm." ifadelerini kullandı.

FUTBOLCULARIN MAAŞLARI ÖDENDİ

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, kulübün mali sorunlarını hafifletmek adına örnek bir davranış sergiledi.

Adalı, Çaykur Rizespor maçı öncesinde futbolcuların geçmişe dönük maaş alacaklarını bizzat kendi cebinden karşıladı.

Toplamda 5 milyon Euro'yu bulan bu ödeme, takımın moral ve motivasyonunu artırmayı hedefliyor. Başkan Adalı'nın bu adımı, yönetimin oyunculara olan güvenini ve kulübün finansal istikrarını sağlama çabasını ortaya koydu.

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