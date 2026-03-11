İSTANBUL 15°C / 6°C
Parçalı bulutlu, güneşli
11 Mart 2026 Çarşamba / 23 Ramazan 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    44,0994
  • EURO
    51,1818
  • ALTIN
    7348.86
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Serdal Adalı'dan TFF'ye sert tepki! ''Bu suçluluk psikolojisidir''
Spor

Serdal Adalı'dan TFF'ye sert tepki! ''Bu suçluluk psikolojisidir''

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, Ziraat Türkiye Kupası kura çekimi öncesi önemli açıklamalarda bulundu. TFF'ye tepki gösteren Serdal Adalı 'Zor bir şey istemedik. Koridordaki kameraların kayıtlarını istedik. Televizyonlara çıkılıp izah vermenin bir anlamı yok. Bu suçluluk psikolojisi. Çıksınlar bakalım, ne diyecekler.' ifadelerini kullandı. İşte detaylar...

HABER MERKEZİ11 Mart 2026 Çarşamba 14:15 - Güncelleme:
Serdal Adalı'dan TFF'ye sert tepki! ''Bu suçluluk psikolojisidir''
ABONE OL

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, Ziraat Türkiye Kupası'ndaki kura çekimi öncesinde açıklamalarda bulundu.

Serdal Adalı'nın açıklamaları şöyle:

"Zor bir şey istemedik. Koridordaki kameraların kayıtlarını istedik. Televizyonlara çıkılıp izah vermenin bir anlamı yok. Bu suçluluk psikolojisi. Çıksınlar bakalım, ne diyecekler. İstediğimiz sadece koridordaki kameraların kayıtları. Hepsi bu kadar. Maç kazanılır kaybedilir. Bundan sonraki maçlarda Beşiktaş'ın hakkının yenilmemesi için biz mücadele etmeye devam edeceğiz. Federasyona benim ve benim yönetim kurulum kadar yardımcı olan başka camia yoktur. Henüz şu saate kadar geri dönüş olmadı."

MHK'nın mevcut başkanla başarılı olma ihtimali yok. Çok iyi bir eğitimci olabilir ama başaramıyor. Federasyona da zarar veriyor, ülke futboluna da zarar veriyor.

"(Yabancı VAR) Duyuyorum Galatasaray'ın da böyle bir talebi varmış. Keşke 2 ay önce onlar da bize destek verseymiş de bugün bu konuları konuşmasaydık. Sadece MHK'dan biz şikayetçi değiliz. 18 tane kulübün başkanını çağırsın, gizli bir oynama yapsın, ne olduğunu görecek. Ben sayın federasyon başkanımızdan rica ediyorum. Gizli oylama yapsın çıkacak sonucu görelim."

ÖNERİLEN VİDEO

Sahipsiz köpek sokakta oynarken saldırdı: 7 yaşındaki çocuk hastanelik oldu

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.