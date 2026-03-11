Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, Ziraat Türkiye Kupası'ndaki kura çekimi öncesinde açıklamalarda bulundu.

Serdal Adalı'nın açıklamaları şöyle:

"Zor bir şey istemedik. Koridordaki kameraların kayıtlarını istedik. Televizyonlara çıkılıp izah vermenin bir anlamı yok. Bu suçluluk psikolojisi. Çıksınlar bakalım, ne diyecekler. İstediğimiz sadece koridordaki kameraların kayıtları. Hepsi bu kadar. Maç kazanılır kaybedilir. Bundan sonraki maçlarda Beşiktaş'ın hakkının yenilmemesi için biz mücadele etmeye devam edeceğiz. Federasyona benim ve benim yönetim kurulum kadar yardımcı olan başka camia yoktur. Henüz şu saate kadar geri dönüş olmadı."

MHK'nın mevcut başkanla başarılı olma ihtimali yok. Çok iyi bir eğitimci olabilir ama başaramıyor. Federasyona da zarar veriyor, ülke futboluna da zarar veriyor.

"(Yabancı VAR) Duyuyorum Galatasaray'ın da böyle bir talebi varmış. Keşke 2 ay önce onlar da bize destek verseymiş de bugün bu konuları konuşmasaydık. Sadece MHK'dan biz şikayetçi değiliz. 18 tane kulübün başkanını çağırsın, gizli bir oynama yapsın, ne olduğunu görecek. Ben sayın federasyon başkanımızdan rica ediyorum. Gizli oylama yapsın çıkacak sonucu görelim."