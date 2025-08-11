Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, basın mensuplarının sorularını cevaplıyor. Toplantı, Tüpraş Stadyumu'nda gerçekleştiriliyor.

Serdal Adalı'nın açıklamaları:

"ÇOK ZOR GÜNDE GÖREVE GELDİK"

"Beşiktaş için çok zor bir dönemde göreve geldik. Göreve geldiğimizden bu yana, Beşiktaş'ı ekonomik ve sportif hedeflerine ulaştırmak için yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Transfer döneminde bu yoğunluk daha da arttı. En doğru kararları almak adına büyük bir titizlikle çalışıyoruz."

DİKİLİTAŞ HAKKINDA BİLGİLENDİRME

"Camiamızın bize büyük bir güven duygusuyla görev verdiği Dikilitaş ile ilgili bilgilendirme yapmak istiyorum. Planladığımız şekilde ilerliyor. Aşama aşama gidiyoruz. Emlak Konut ile protokol imzalandı ve konu resmiyete döküldü. İlgili devlet dairelerinden gerekli izinlerin alınması başladı."

"CAMİAMIZIN İÇİ RAHAT OLSUN"

"Camiamızın içi rahat olsun. Proje, belirlediğimiz plan dahilinde ilerliyor. Dikilitaş ve benzer projeler, hem borçların ödenmesinde hem de istediğimiz takım kadrosunun oluşmasında önemli olacak."

ALTYAPI HAKKINDA AÇIKLAMA

"Altyapılarımız için de adımlar atmaya başladık. Altyapı ve öz kaynak organizasyonumuz yönetim kurulu üyelerimiz Toygun Batallı ve İbrahim Şafak Sağlam'a emanet ettik. Gençlik Gelişim Sorumlusu olarak da Serdar Topraktepe'yi görevlendirdik. Kulübümüzün efsane sporcularından oluşan bir kurul kurduk. Bu kurul, altyapılarımızla düzenli olarak görüşmeler gerçekleştirecektir."

"100 DÖNEM ARAZİ İÇİN MÜRACATLAR TAMAM"

"Yeni havaliamanı yakınlarındaki 100 dönüm arazi için tüm müraacatlar yapıldı. Konu spor bakanlığımızda. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'a teşekkür ederim. En kısa zamanda inşaat çalışmalarına başlamak istiyoruz."

"SÜRDÜRÜLEBİLİR GELİŞİM MODELİ"

"Altyapıdan yetişen oyuncuların satışlarında belli bir kısmı direkt altyapıya aktarılacak. Yeni sporcuların yetişmesi için kullanılacak. Sürdürülebilir bir gelişim modeli oluşturuyoruz."

"HATA YAPMA LÜKSÜMÜZ YOK"

"Hep transferde hata yapma lüksümüz yok diyorum. Daha 15-20 gün önce bugün takımda yer almayan; Aboubakar, Amartey, Montero, Rebic, Worrall, Umut Meraş ve Onur Bulut gibi eski oyuncular için 16-17M€ ödeme yaptık."

"80 MİLYON ÜZERİNDE FATURA"

"Buna ilave olarak geçen hafta geçtiğimiz yıllardaki birçok ismin ödenmemiş menajerlik ücretleriyle ilgili de kulübümüz aleyhine bir dava sonuçlandı. Boyko, Utku Yuvakuran, Caner Erkin, Atınç, Pepe gibi birçok ismin menajerlik ücreti olarak 80 milyon TL üzerinde bir tutarı da önümüzdeki günlerde ödeyeceğiz."

"GEÇMİŞTE YAPILAN TRANSFERLER KÜLFET"

"Göreve geldiğimiz yandan bu yana kadar, bizden önce transfer edilen ve kadroda düşünmediğimiz oyuncularla yolları ayırarak kendimize hareket alanı açmaya çalışıyoruz. Geçmişte yapılan hatalı transferler, büyük külfet oluşturuyor ve hamlelerimizi etkiliyor. Tekrar ediyorum, bizim hatalı transfer yapma lüksümüz yok. Bugüne kadar yaptığımız 4 transfer, kariyeri ve karakterleri ile doğru transfer olduklarını gösteriyor. Sezon ilerledikçe doğru oyuncular aldığımız görülecek."

"ORKUN BEŞİKTAŞ'IN EFSANESİ OLACAK"

"Orkun Kökçü, bizim için bir transferden daha fazlası. Transferde gösterdiği duruş, karakteri ve her şeyiyle çok sevdiğimiz Beşiktaş'ın evladı. Orkun'a Beşiktaş forması giydirmek bize nasip oldu. Orkun, bir Beşiktaş efsanesi olacak. Kupalar ve şampiyonluklar kazanacak. Beşiktaş tarihinde yerini alacaktır."

"KALİTELİ İSİMLERE YÖNELİYORUZ"

"Transferlerimizin bir ortak noktası daha var. Jurasek ve ve Orkun, 24 yaşında. Abraham 27, Ndidi 28 yaşında. Bu oyuncular, hem takım kimliğimizi değiştirecekler hem de kişisel hedefleri devam edecekler. Bir sonraki transferleri için ciddi potansiyel taşımaya devam edecekler. Beşiktaş, bu oyunculardan uzun yıllar katkı alabilir. Aynı şekilde ilerleyen yıllarda bu isimler, Beşiktaş'a daha fazlasını kazandırabilir. Bundan sonra da bu profilde ve kalitede isimlere yöneliyoruz."

"YAŞLI OYUNCULARA BONSERVİS VERMEYECEĞİZ"

"32-33-34 yaşında oyuncu gelecek olursa, bonservis vererek falan almayacağız. Gelirler, 1 sene oynarlar, direkt katkı verirler. Hiçbir zaman 1 seneden fazla kontrat vermeyiz."

TARAFTARIMIZIN BEKLENTİLERİNİN FARKINDAYIZ

"Takımımızın hala takviye ihtiyacı olduğunun farkındayız. Camiamızın ve taraftarımızın transfer beklentisinde olduğunun bilincindeyiz."

"KENDİMİ ALKIŞLATMAK İSTESEM TRANSFERİ BİTİRİRDİM"

"Ben kendimi alkışlatmak istesem, geçmişte yaptıkları gibi 30-35 yaş aralığındaki oyuncuları buraya doldurur ve transferi bitirmiş olurdum. Transferleri de 10 Temmuz'da bitirirdim ama bu, günü kurtarmaktan başka bir şeye yaramazdı."

"YANLIŞ YAPMADAN YÜRÜMELİYİZ"

"5 senede yapılan yanlışları olabildiğince düzeltmeye çalışıyoruz. Yanlış yapmadan yürümeye devam etmek zorundayız."

"CAMİAYA YAŞATTIĞINIZ REZİLLİKLER UNUTULMAYACAK"

"Bir iki lafım da sosyal medyada bağırıp çağıranlara olacak. Bunlar, 5 senedir bu transferleri yapanların uzantıları. Ben onları anlıyorum; akıllarınca yaptıkları yanlışların üstünü kapatmaya ve yaşananları unutturmaya çalışıyorlar. Ne yaparlarsa yapsınlar; Beşiktaş tarihi, sizleri hep hatırlayacak. Bu camiaya yaşattığınız rezillikler öyle kolay kolay unutulmayacak."

"BİN DÜŞÜNÜP BİR ADIM ATACAĞIZ"

"Bin düşünüp bir adım atacağız ve yanlış yapmayacağız. Transferde geç haberleri için de bir şeyler söylemek istiyorum. Geçmişimize bir bakın ve yılın bu günleri için ne zaman bu transfer performansı sergilenmiş hep birlikte bakalım."

HEDEF SOL AÇIK VE SAĞ BEK

"Transferde öncelikli hedeflerimiz sol açık ve sağ bek."

"ÜST DÜZEY 4 OYUNCU TRANSFER ETTİK"

"İlk 11'e katkı sağlayacak 4 üst düzey oyuncu transfer ettik."

"ÖNEMLİ TRANSFERLER SON GÜN TAKIMA KATILDI"

"Geride kalan 4 yılda bir takım iskeleti kurulmuş olsaydı, tüm transfer dönemi için bile ilk 11'e 4 transfer yeterli olurdu. Unutulmasın ki bize şampiyonluk kazandıran Rosier ve Ghezzal, transferin son günlerinde takıma katılmıştı. Mario Gomez, ilk golünü Eylül ayında atabilmişti. Talisca 24 Ağustos'ta, Aboubakar ise 29 Ağustos'ta transfer olmuştu. Rakiplerde de benzer durumlar var. Mesela Osimhen. Galatasaray'a 4 Eylül'de transfer olmuştu."

"YAPTIĞIMIZ TRANSFERLER PLANLAMA DOĞRULTUSUNDA"

"Yaptığımız tüm transferler, bir planlama doğrultusunda yapılıyor. Biz sadece bir sol kanat almak için kimseyi bu takıma alıp gelmeyeceğiz. Sisteme uyan, bize katkı sağlayacak oyuncular almaya çalışıyoruz. Kalan tüm eksikleri bu felsefe ile tamamlayacağız. Sonuçları alacağımıza inanıyorum."

FIRSAT TRANSFERLERİ HAKKINDA AÇIKLAMA

Transferde önceliğimiz sol açık ve sağ bek. Başka bölgeler için de fırsat transferi olursa değerlendirebiliriz."

İDDİAMIZI SÜRDÜRECEK İSİMLERİ TRANSFER EDECEĞİZ

"Önce takımın iskeletini tamamlayacağız. Yarışmacı hale getireceğiz ve sonra genç oyunculara yöneleceğiz. Önce iddiamızı sürdürecek oyuncuları transfer edeceğiz."

"TRANSFERLER İLE İLGİLİ RAKAM YAZMAYIN"

"Transfer döneminden bu yana adı Beşiktaş ile anılan ve transferi tamamlanmayan oyuncular oldu. Sizden ricam transferlerle ilgili rakam yazmayın. Daha pazarlık aşamasında rakamlar havada uçuşuyor. Oraya rakam yazmasanız ne olur? Rakam yazında 3 yıldız falan konuluyor üzerinize? Bize zarar veriyor bu. Pazarlık süreci bambaşka bir hal alıyor."

"RASHFORD'U MAYISTA BİLİYORDUM"

"Rakam yazma işinden vazgeçelim. Bunlar bizim işimizi zorlaştırıyor. Bir de hiç ilgilenmediğimiz oyuncuların yazılması var. Başka oyuncularla yapılan görüşmeleri de etkiliyor. Örneğin Rashford süreci yaşadık. Rashford ile ilgili haberler çıktı. Samimi söylüyorum ben oyuncunun Barcelona'ya gideceğini mayıs ayından beri biliyordum. Bu haberlerin çıkması sonrasında yollamak için uğraştığımız oyuncular 'Madem Rashford alabiliyorsanız, demek ki kulüpte para var' diyorlar ve taleplerini yükseltiyorlar. Sonra iş dönüyor 'Rashford'u alamadınız' oluyor ama zaten ilgilenmedik."

SOLSKJAER HAKKINDA AÇIKLAMA

"Solskjaer kararının arkasındayız. Daha ilk lig maçına çıkmadan hoca gönderme konuşuluyor. Sezonun başındayız ve uzun bir yolumuz var. Her puan kaybından sonra kaos yaşayamayız."

"SOLSKJAER'E HAKSIZLIK YAPILIYOR"

"Solskjaer'e bu kadar haksızlık yapmanın manası yok."

DOĞRU BİLDİĞİMİZ YOLDA İLERLEYECEĞİZ

"Daha önce istediğimiz kadro için 3 transfer dönemine daha ihtiyacımız olduğunu söylemiştik. Bugün ilk yaz transfer dönemini yaşıyoruz ve takıma katkı sağlayacak oyuncuları takıma kazandırmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Doğru bildiğimiz yolda ilerleme devam edeceğiz."