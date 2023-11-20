Beşiktaş Başkan Adayı Serdal Adalı, 3 Aralık'ta yapılacak seçim öncesi projelerini anlatmaya devam ediyor.

SkySpor Youtube kanalına konuşan Adalı, Anderson Talisca ve Ricardo Quaresma için flaş açıklamalarda bulunarak taraftarlara yıldız transfer sözü verdi.

"GİDERSEM ALIR GELİRİM"

Kariyerini Suudi Arabistan ekibi Al-Nassr'da sürdüren Anderson Talisca'nın geri dönebileceğini aktaran Serdal Adalı, "Çok ortada dolaşıyor. Talisca'nın şu anda kulübüyle mukavelesi var. Futbolda her şey olabilir. Özellikle Talisca'yı alacağım demiyorum. 'Görüşeceğiz' de demiyorum, ben gidersem alır gelirim." ifadelerini kullandı.

SERDAL ADALI'DAN QUARESMA SÜRPRİZİ

Beşiktaşlı taraftarların yoğun sevgi beslediği Ricardo Quaresma hakkında da konuşan Serdal Adalı, "Hasan Arat, ilk başta "Ricardo ve Atiba'ya jübile yapalım" dedi ama artık Quaresma ismini kullanmıyor. Müsaade etsin de Quaresma'nın jübilesini ben yapayım. Bugün gel oyna desek oynayacak vaziyette. Müthiş yetenekli bir oğlu var. Babasından da iyi olabilir." dedi.