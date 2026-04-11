Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı, 2026 Yılı 1. Olağan Divan Kurulu Toplantısı'nda gündeme dair açıklamalarda bulundu.

İşte Adalı'nın konuşmasından öne çıkanlar:

"Basketbol takımımız büyük bir başarıya imza atarak EuroCup'ta finale yükseldi. İnşallah bu sezon Beşiktaş tarihinin basketboldaki en büyük başarısını yakalayarak kupayı camiamıza getireceğimize de inanıyorum. Basketbol takımımız aynı zamanda sportif başarı için tek şartın bütçe olmadığını da gözler önüne seriyor."

"Sezon başı ve ara transferde getirdiğimiz oyuncular hem bonservis hem de maaş bakımından yüksek profilli oyunculardı. Sezon sonu yapacağımız transferler takıma katkı sağlayacak önemli isimler olacak. Önümüzdeki sezon şampiyonluk yarışında iddialı olacak, Beşiktaş'a layık bir takım kurmak için önemli hamleler yapacağız. Çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Şimdiden oyuncularla görüşüyoruz."

"Biz Gedson Fernandes transferinde farklı bir yol izledik. Bizde bulunan %50'lik payını satarak daha düşük kar elde etmek yerine Benfica'da bulunan %50'lik payını alarak oyuncunun bonservis gelirlerinin tümüne sahip olarak Benfica'ya satıştan pay verme konusunu ortadan kaldırdık."

"72 MİLYON EURO BONSERVİS GELİRİ ELDE ETTİK"

"Geldiğimiz günden beri 72 milyon euro bonservis geliri elde ettik. Bunu yaparken takımın yaş ortalamasını 26'ya düşürdük ve kulübümüze büyük maliyet getiren oyuncularla yollarımızı ayırdık."

"Biz buraya en önemli oyuncularını da getirsek Türk futbolunun maalesef hali ortada. Yıllardır süregelen bu düzen değişmedikçe kalıcı başarı beklemek hayalci olur. Üzülerek söylüyorum ülkemizde futbol; hakkaniyet, adalet, liyakat kavramlarının çok uzağında oynanıyor. Hakem atamalarına ve kararlarına karşı hiçbir yaptırım uygulamayan bir federasyonumuz var."

"Adına 'eğitmen' denilen tiyatrocular ve futbolu bilmeyen hakemler. Daha kötüsü sahaya talimat alarak çıkanlar var. Yıllardır kendi kafalarına göre bir lig dizayn ediyorlar ve Beşiktaş'ı yarışın dışında bırakmak için ellerinden ne geliyorsa yapıyorlar."

"Yayıncı kuruluş, ne yazık ki büyük bir algı yürütme çabası içinde. Maçlarda lehimize karar verilmesi gereken pozisyonlar yayınlanmazken aleyhimize olan pozisyonlar anında ekranda. Yayıncı kuruluştaki beyefendiler zannetmesinler ki biz bazı şeylerin farkında değiliz. Biz bu tutumun farkındayız. Allah'tan 1-2 tane Beşiktaşlı yorumcu var da gerektiğinde tepkilerini dile getiriyorlar. Onlara da teşekkür ediyorum."

"Beşiktaş ne zaman iyi bir ivme kazansa, ne zaman camia olarak birleşsek birileri devreye giriyor. Beşiktaş'ı denklem dışında bırakmak için elinden geleni yapıyor. Bu bir maç değil, iki maç da değil. Bütün büyük maçlarda aleyhimize inanılmaz hatalar yapılıyor. Bütün kritik maçlarda, kırılma noktalarında aleyhimize karar verilmesi bize bunların birer hata değil, kasıt olduğunu düşündürüyor."

FENERBAHÇE MAÇI

"Fenerbahçe ile oynadığımız maçın hemen bir gün sonrasında Juventus ile Genoa arasında oynanan maçta bizim maçtaki penaltı pozisyonunun aynısı yaşandı. Benzeri demiyorum, aynısı yaşandı. O maçta hakem ne verdi biliyor musunuz? Serbest vuruş. Hakem hatalarını bir yere kadar anlayabilirim ama 'VAR'daki hatayı kabul etmem' diyen sevgili İbrahim Hacıosmanoğlu'na sesleniyorum. Bizim maçlarımızın neredeyse tamamında yapılan bu hatalar, siz bu hataları affettiğiniz için görevdeki MHK Başkanı'na hala katlandığınız için oldu."

"TÜRKİYE'NİN EN BÜYÜK, EN KÖKLÜ CAMİASINI DA KARŞINIZA ALDINIZ"

"Harcadığımız emeğin, yaptığımız yatırımların, sahada oynanan oyunun karşılığını bulmaması TFF'nin yaptığı tercihlerdir. Beşiktaş'ın emeğine göz diken kim varsa biz de onun karşısındayız. Siz bu yaptıklarınızla Türkiye'nin en büyük, en köklü camiasını da karşınıza aldınız."

"FIFA sıralamasında 198. sıradaki Somali'den, Moritanya'dan, Gabon'dan... Gabon'dan ya, Gabon'dan hakem var. Ne yazık ki 90 milyon nüfuslu büyük Türkiye Cumhuriyeti'nden bir tane bile hakem gönderememişiz."