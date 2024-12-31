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Spor

Serdal Adalı'dan yeni yıl mesajı: Beşiktaş'ta yepyeni bir dönem başlamıştır

Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı, yayımladığı yeni yıl mesajında, 2025 yılının siyah-beyazlı camiaya başarı ve mutluluk getirmesini diledi.

AA31 Aralık 2024 Salı 15:35 - Güncelleme:
Serdal Adalı'dan yeni yıl mesajı: Beşiktaş'ta yepyeni bir dönem başlamıştır
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Beşiktaş Kulübünün yeni başkanı Serdal Adalı, yayımladığı yeni yıl mesajında siyah-beyazlı kulübü "aydınlık yarınlara" taşımak için çalışacaklarını ifade etti.

Kulübün internet sitesinden yayımlanan mesajda 2024'ün siyah ve beyazın bir arada yaşandığı bir yıl olduğundan bahseden Adalı, şu ifadelere yer verdi:

"Yılı geride bırakırken hep birlikte demokratik bir olağanüstü seçimli genel kurul süreci yaşadık. En zor zamanlarımızda bile 13 binin üzerinde kongre üyemiz sandığa gelerek Beşiktaşımıza sahip çıktılar. Kötü günlerde büyük bir kenetlenme örneği gösterdiğimiz, birlik beraberlik mesajı verdiğimiz genel kurulumuzla da Türkiye'nin en büyük camiası olduğumuzu bir kez daha yaşamış ve görmüş olduk. Şanlı tarihimizin en yüksek katılımıyla gerçekleştirdiğimiz genel kurulumuzda yüce Beşiktaşımızın başkanlık makamına seçilmiş olmanın gururunu ve mutluluğunu yaşıyorum. Bu vesileyle genel kurulumuza katılarak Beşiktaşımıza sahip çıkan kıymetli üyelerimize bir kez daha en içten teşekkürlerimi sunuyorum. Beşiktaş'ta yepyeni bir dönem başlamıştır. Kulübümüzü zor günlerden aydınlık yarınlara taşımak için var gücümüzle çalışacağımızdan şüpheniz olmasın. Camiamızın her bir ferdinin desteğiyle Beşiktaşımızı layık olduğu başarı ve mutluluk dolu güzel bir geleceğe hep birlikte taşıyacağız. Bu duygu ve düşüncelerle adım atacağımız 2025 yılının; sporcularımıza, antrenörlerimize, teknik ekiplerimize, çalışanlarımıza ve tüm Beşiktaşlılara sağlık, başarı, huzur ve mutluluk getirmesini diliyorum."

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