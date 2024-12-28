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Spor

Serdal Adalı'dan Yücel'e cevap! ''Hiçbir Beşiktaş'lı umudunu kaybetmesin''

29 Aralık Pazar günü olağanüstü kongrede yeni başkanını seçecek olan Beşiktaş'ta adaylardan biri olan Serdal Adalı, sosyal medya hesabından açıklamada bulundu.

Haber Merkezi28 Aralık 2024 Cumartesi 16:10 - Güncelleme:
Serdal Adalı'dan Yücel'e cevap! ''Hiçbir Beşiktaş'lı umudunu kaybetmesin''
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Beşiktaş Kulübü Başkan Adayı Serdal Adalı, sosyal medya hesabından bir açıklama yayınladı.

İŞTE O SÖZLER:

Adalı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Kendi ayakları üzerinde duran; dimdik bir Beşiktaş için yola çıkıyoruz. Ben olmasam Beşiktaş kayyuma giderdi diyenlerin aksine Beşiktaş biz olmadan da büyüktür ilkesiyle hareket ediyoruz. Bu yüzden sizlerden ricam, Beşiktaş'a sahip çıkın ve yarın lütfen oyunuzu kullanın. Teveccüh gösterip bizi seçtiğinizde, Beşiktaş'ın emin ellerde olacağını bilin. Ben, sizlere hiçbir zaman yapamayacağım bir söz vermedim. Hayal satmadım. Sizlerin de desteğiyle, camiamızı hak ettiği yarınlara taşıyacağımıza buradan tekrar söz veriyorum. Hiçbir Beşiktaşlı umudunu kaybetmesin." ifadelerini kullandı.

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