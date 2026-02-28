Serdar Adalı taraftarla birlikte maça geldi

Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Kocaelispor, Beşiktaş'ı konuk ediyor. Saat 16.00'da Kocaeli Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma öncesinde misafir takım taraftar ve oyuncuları stadyuma giriş yaptı.

Güvenlik gerekçesiyle stada erken alınan Beşiktaş taraftarına Kulüp Başkanı Serdar Adalı da eşlik etti. Taraftarla birlikte stadyuma gelen başkan Adalı karşılamayı da deplasman tribününden seyredecek. Diğer yandan ev sahibi takım Kocaelispor ile konuk takım Beşiktaş'ın teknik kadrosu ve oyuncuları da stadyuma giriş yaptı. Takımlar sahaya girerek kısa yürüyüş yaptı ve zemini inceledi.