  Serdar Adalı taraftarla birlikte maça geldi
Spor

Serdar Adalı taraftarla birlikte maça geldi

Süper Lig'in 24. haftasında Kocaelispor, Beşiktaş'ı konuk ediyor. Beşiktaş Kulüp Başkanı Serdar Adalı taraftarla birlikte yolculuk ederek stadyuma geldi. Takımlar da maça 1,5 saat kala stadyuma girdi ve zemini inceledi.

Serdar Adalı taraftarla birlikte maça geldi
Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Kocaelispor, Beşiktaş'ı konuk ediyor. Saat 16.00'da Kocaeli Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma öncesinde misafir takım taraftar ve oyuncuları stadyuma giriş yaptı.

Güvenlik gerekçesiyle stada erken alınan Beşiktaş taraftarına Kulüp Başkanı Serdar Adalı da eşlik etti. Taraftarla birlikte stadyuma gelen başkan Adalı karşılamayı da deplasman tribününden seyredecek. Diğer yandan ev sahibi takım Kocaelispor ile konuk takım Beşiktaş'ın teknik kadrosu ve oyuncuları da stadyuma giriş yaptı. Takımlar sahaya girerek kısa yürüyüş yaptı ve zemini inceledi.

