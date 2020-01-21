Serdar Adalı'dan Ahmet Nur Çebi'ye eleştiri

21.01.2020 09:03 - Güncelleme: 21.01.2020 09:03

20 Ekim 2019'da gerçekleştirilen kongrede Ahmet Nur Çebi ile birlikte Beşiktaş başkanlığına aday olan ve yarışı kaybeden Serdal Adalı, açıklamalarda bulundu.

Çebi'yi hedef alan Adalı, şu ifadeleri kullandı:

“Beşiktaş Başkanlığı makamı, şikayet etme makamı değildir, çözüm bulma makamıdır. Herkes, bu durumun böyle olduğunu bilerek aday oldu. Maddi sıkıntı varsa 15 milyon Euro’yu cebinden koyar götürür, bankaya yatırırsın ve çözümü bulursun.”

‘ABDULLAH AVCI, TRANSFERLERİ ONAYLADI’

“Yaptığımız tüm transferler, teknik direktör Abdullah Avcı’nın istediği isimler. Onun onayını almadan hiçbir transfer yapılmadı. Fatih’i kendisini geliştirmesi için Sivasspor’a ben 1.5 yıllığına kiraladım ve geri dönmesi için satış opsiyonu koydurmadım.”

(Fanatik)