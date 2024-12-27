Beşiktaş Kulübü Başkan Adayı Serdal Adalı, TRT Spor'da pazar günü gerçekleştirilecek seçim öncesi açıklamalarda bulundu. İlk teknik direktör adayının Sergen Yalçın olduğunu belirten Adalı, deneyimli çalıştırıcıyla ilgili dikkat çeken ifadeler kullandı. Serdal Adalı'nın açıklamaları şöyle:

SERGEN YALÇIN AÇIKLAMASI

"Sergen Yalçın, 1. tercihim ama futbolla ilgili yeniden bir yapılanma durumu var. Buına göre de bir projesiyon hazırladık. Görevleri çok keskin hatlarla kimin ne görevi yapacağını projeksiyonda belirledik.

Allah kısmet ederse pazartesi günü yapacağım şey ilk önce Serdar Hoca ile görüşmek olacak. Takım hakkındaki bilgi onun fikirlerini alacağım. Sonrasında da Sergen Yalçın ile oturacağım.

Sergen Yalçın'a kafamızdaki projeksiyonu, 3.5 sene içinde nasıl bir yöntem uygulayacağımızı, bunların hepsini açık bir şekilde anlatacağım.

Eğer bu şartlara uyacak olursa 1. tercihim Sergen Hoca diyeceğim. Bu şartlara uymadığı takdirde alternatif var tabi.

Sergen Hoca yaptığı programda çok güzel de program yapıyorlar ama Beşiktaş ile ilgili kısımları bazen abartılı buluyorum. Haliyle taraftarımıza da yansıyor.

İster istemez tepkiler de oluyor. Televizyonda yorum yapan Sergen Yalçın ile saha kenarındaki Sergen Yalçın'ın aynı olmadığını biliyorum.

Serdar Topraktepe bu camianın en sevilen teknik direktörlerinden biri. Kupayı aldı, ondan sonra gel 2. adam ol dediler onu da oldu. Kaprisi de olmaz. Onunla bir konuşayım Serdar Topraktepe'de "Başkanım bu değişiklik çok iyi olur" diyebilecek nitelikte bir Beşiktaşlı. Bir onunla konuşayım...

Ocak ayında gerekliyse konuşacağız. Mayıs ayında gelirim derse kendi yoluna bakacak. Burası Beşiktaş. Çok açık, net. Yaptığımız plan programa yüzde 100 uyacağız.

Serdar Topraktepe derse ki, "Ben götürürüm, takımı da toparlarız. Devre arasında transfer yapıldıktan sonra bu takım daha iyi olacak." dediği noktada Sergen Yalçın'a derim kafamdaki o, "Sen mayısta mı gelmek istiyorsun" öyle bir düşüncesi var. Ona göre bir kararımızı vereceğiz."

"ÖYLE 'ÖNDEYİM' DEMEK AMATÖRLÜK"

"Hüseyin Yücel, 'Pazar günü göreceğiz' demiş. Katılıyorum, göreceğiz. Öyle 'öndeyim' demek amatörce olur. Hüseyin Yücel sosyal medyaya bakıyorsa haklı olabilir. Biz genelde sokaktan gelen tepkileri ölçüyoruz. Ben 3 defa seçime girdim, ilk defa bu kadar ilgi olduğunu gördüm. Kararı genel kurul üyelerimiz verecek."

"3-4 YERE TRANSFER YAPABİLİRİZ"

"Sergen'in 'Mayıs'ta geleyim' düşüncesi var. Her yerde söylüyor. Benim mevcut planım bu takımı bir an önce ayağa kaldırmak. Beklerde sıkıntımız var, açık sıkıntımız var, forvet sıkıntımız var. 3-4 yere transfer yapabiliriz, görüştüğümüz isimler var."

"NE YAPALIM? KULÜBÜ MÜ KAPATALIM"

"Benim dönemimde futbolun patronu teknik direktör olacak. Ümraniye'nin patronu teknik adam olur, başkası değil. Doğru planlama yapacağız, Beşiktaş'ın başka şansı yok. 50 verdik, bir daha verdik, olmadı... Ne yapalım, kulübü mü batıralım? Doğru planlama şart.