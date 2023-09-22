İSTANBUL 29°C / 17°C
Parçalı bulutlu, güneşli
22 Eylül 2023 Cuma / 8 RebiülEvvel 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    27,1521
  • EURO
    28,9336
  • ALTIN
    1680.12
  • BIST100
    8000.46
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Serdar Aziz 489 günlük gol orucunu bozdu!
Spor

Serdar Aziz 489 günlük gol orucunu bozdu!

Fenerbahçe'nin 32 yaşındaki deneyimli savunmacısı Serdar Aziz, Nordsjaelland karşısında attığı golle 489 gün sonra gol sevinci yaşadı.

22 Eylül 2023 Cuma 09:19 - Güncelleme:
Serdar Aziz 489 günlük gol orucunu bozdu!
ABONE OL

UEFA Avrupa Konferans Ligi H Grubu ilk maçında sahasında Danimarka ekibi Nordsjaelland ile karşılaşan Fenerbahçe, mücadeleden 3-1 galip ayrılarak 3 puanın sahibi oldu.

Sarı-lacivertlilerde savunma oyuncusu Serdar Aziz, maçın 47. dakikasında takımının 3. golüne imza attı.

32 yaşındaki futbolcu, sarı-lacivertli formayla son olarak 21 Mayıs 2022 tarihinde oynanan Yeni Malatyaspor müsabakasında gol kaydetmişti.

Mücadeleye 11'de başlayan Serdar Aziz, 90 dakika sahada kalırken, başarılı performansıyla tribünlerden alkış aldı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.