18 Ekim 2020 Pazar 21:26 - Güncelleme: 18 Ekim 2020 Pazar 21:29

Fenerbahçeli futbolcu Serdar Aziz, Göztepe maçının hakemi Atilla Karaoğlan'a çok sert tepki gösterdi.

Hakemin maçı berabere bitirmek için her şeyi yaptığını dile getiren Serdar Aziz, "Önemli bir deplasmanda kazandığımız için çok mutluyuz. Kazandık ama maçın önüne hakemin performansı geçti. Hakem maçın berabere bitmesi için elinden geleni yaptı. Benim pozisyonumda penaltıyla uzaktan yakından alakası yoktu. Rakip kendini yere atıyor, kalçama değiyor ve hakem penaltı veriyor. VAR'a bile gitmiyor hakem. Ben maçlardan sonra hakemi suçlamam, hata yaptıysam hata yaptım derim ama şu pozisyonda VAR'a bile gidilmedi." dedi.

Fenerbahçe'nin galibiyetini değerlendiren Serdar Aziz, "Bir süredir kadroya giremiyordum, bugün bir şans doğdu ve hocam bana formayı verdi. Elimden geleni yaptığımı düşünüyorum. Bundan sonra da yolumuza kazanarak devam etmek istiyoruz" şeklinde konuştu.