Serdar Aziz, Beşiktaş derbisine hazır

Fenerbahçe'de ayak bileğinden artroskopi operasyonu geçiren ve son 9 maçta takımını yalnız bırakan Serdar Aziz, dünkü antrenmanın tamamında yer aldı.

"DERBİ İÇİN HAZIRIM"

33 yaşındaki stoperin idmandan sonra hocası İsmail Kartal ile kısa bir görüşme yaparak, "Kendimi hazır hissediyorum. Sadece maç eksiğim var ancak bu kritik derbide görev yapmaya hazırım" dediği öğrenildi.

İSMAİL KARTAL'IN ELİ RAHATLADI

Alexander Djiku'nun dönmesinin ardından Serdar Aziz'in de hazır hale gelmesiyle Kartal'ın savunma eli iyice rahatladı.

BU SEZON 8 MAÇ

Serdar Aziz, bu sezon Fenerbahçe forması altında 8 resmi maça çıktı. Deneyimli savunmacı 1 gol, 1 asiste imza attı.