Serdar Aziz: ''Bu sistemi ilk defa deniyoruz''

22 Ağustos 2020 Cumartesi 19:41 - Güncelleme: 22 Ağustos 2020 Cumartesi 19:41

Yeni sezon çalışmalarını Düzce Topuk Yaylası Tesisleri'nde sürdüren ve ikinci hazırlık maçında Karagümrük ile 2-2 berabere kalan Fenerbahçe'de stoper oyuncusu Serdar Aziz, karşılaşma sonrasında açıklamalarda bulundu.

3-5-2 İLE OYNADIK



İyi bir oyun sistemi oturtmak istediklerini söyleyen Serdar Aziz, "Berabere kaldık. Çok yoğun bir tempoda geçiyor kampımız, yorgunuz ama normal bir süreç. Bugün de 2. maçımızı yaptık. Hazırlık maçları bir ölçü değil ama biz Fenerbahçe olarak her maçı kazanmak istiyoruz. İlk yarı farklı bir sistemle oynadık, 3-5-2 ile oynadık.

Bunu ilk defa deniyoruz. Hafta içi çalıştık antrenmanlarda. Tabii ki kolay bir sistem değil. Çalışarak daha iyi olacağımızı düşünüyorum. İkinci yarıda normal formatımıza döndük. Tabi herkesi görmek açısından önemliydi. İyi bir kamp dönemi geçiriyoruz. Elimizden geleni yapıyoruz, iyi çalışıyoruz. İnşallah lige iyi başlarız, burada iyi çalışarak şampiyonluğa istediğimiz oyunu oturtarak başlamış oluruz." dedi.