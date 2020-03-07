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Spor

Serdar Aziz: ''Çok sinirliyim''

Fenerbahçe'de Serdar Aziz, Denizlispor maçının sonrasında açıklamalarda bulundu.

07 Mart 2020 Cumartesi 23:28 - Güncelleme: 07 Mart 2020 Cumartesi 23:28

Fenerbahçe'de Denizlispor ile 2-2 berabere kaldıkları mücadelede uzatma dakikalarında beraberliği getiren golü atan Serdar Aziz, karşılaşma sonrasında konuştu.

Maçta iptal edilen golü için görüşleri sorulan Serdar, "Ben sadece gol attığımı gördüm. Onun dışında faul mü, Ozan'ın eline mi çarptı, onu görmedim. Sevinemedik, iptal oldu, yapacak bir şey yok." ifadelerini kullandı.

Puan kaybı nedeniyle çok üzgün olduğunu vurgulayan 29 yaşındaki oyuncu, "Ne söyleyeceğimi bilemiyorum, çok sinirliyim. Mücadele ediyoruz, elimizden geleni yapıyoruz. 10 kişi kaldıktan sonra da gol atmaya çalıştık. Gerçekten üzgünüz, kelimelerle bir şeyleri ifade edemiyoruz artık." dedi.

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