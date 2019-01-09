İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,4944
  • 6,2904
  • 226.293
  • 91.003
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Serdar Aziz, Galatasaray'a ihtarname gönderdi

Galatasaray'da kadro dışı bırakılan Serdar Aziz, Bakırköy 18.Noter aracılığı ile Florya'ya ödeme emri gönderdi.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Galatasaray teknik patronu Fatih Terim'in kadroda düşünmediği ve kendisinden kulüp bulmasını istediği yıldız futbolcu Serdar Aziz bu sabah 1.8 milyon euro alacağı ile ilgili noter aracılığı ile sarı-kırmızılı kulübe ihtarname gönderdi.

Eren Derdiyok'un ardından Serdar Aziz'in de alacaklarıyla ilgili avukatları aracılığı ile yasal işlem başlatması sarı-kırmızılıları şoka uğrattı.

Geçen sezona ait kulüpten yaklaşık 950 bin euor alacağı bulunan ve bu sezonda 4 maaşını almayan ve sarı-kırmızılı kulüpten yaklaşık 1.8 milyon euro alacağı bulunan Serdar Aziz'in bu sabah avukatı aracılığı ile Bakırköy 18.Noter aracılığı ile Florya'ya ödeme emri gönderdiği ortaya çıktı.

Geçmişe dönük alacaklarını kulübünün talebi doğrultusunda yapılandıran ancak buna rağmen yaklaşık 1.5 yıldır hiç bir ödeme almayan Serdar Aziz'in alacaklarına karşılık ödeme emri çıkartmasının ardından sarı-kırmızılı yönetimin alacağı tavır merak konusu oldu.

(Sporx)

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Avustralya'da şüpheli paket alarmı

Avustralya'da şüpheli paket alarmı

'PYD konusunda tavrımız belli'

'PYD konusunda tavrımız belli'

Trump hükümetin kapanmasından Demokratları sorumlu tuttu

Trump hükümetin kapanmasından Demokratları sorumlu tuttu

Çanakkale Boğazı'nda korkutan gelişme

Çanakkale Boğazı'nda korkutan gelişme

Her keseye müjde

Her keseye müjde

ABD heyeti Erdoğan-Putin görüşmesini merak etti

ABD heyeti Erdoğan-Putin görüşmesini merak etti

Rusya'ya karşı ortak savunma sistemi geliştirecekler

Rusya'ya karşı ortak savunma sistemi geliştirecekler

Seçim günü yasakları belli oldu

Seçim günü yasakları belli oldu
 

POPÜLER HABERLER

Beyoğlu´nda otomobilin çarptığı yaya öldü; çarpma anı kamerada

Beyoğlu´nda otomobilin çarptığı yaya öldü; çarpma anı kamerada

Süper Lig, transfer parasını Orta Doğu ve Uzak Doğu'dan çıkarıyor!

Süper Lig, transfer parasını Orta Doğu ve Uzak Doğu'dan çıkarıyor!

Müge Anlı'da Palu Ailesi kan dondurdu! Türkiye böyle iğrençlik duymadı!

Müge Anlı'da Palu Ailesi kan dondurdu! Türkiye böyle iğrençlik duymadı!

3600 ek göstergede son durum bu formülle lise mezunları polis emekli öğretmen...

3600 ek göstergede son durum bu formülle lise mezunları polis emekli öğretmen...

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA