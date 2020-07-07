İSTANBUL 30°C / 22°C
Parçalı bulutlu, güneşli
07 Temmuz 2020 Salı / 16 Zilkade 1441
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,857
  • EURO
    7,7502
  • ALTIN
    395.965
  • BIST100
    119339
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Serdar Aziz 'hakaretten' PFDK'ya sevk edildi
Spor

Serdar Aziz 'hakaretten' PFDK'ya sevk edildi

TFF Hukuk Müşavirliği, Göztepe maçında kırmızı kart gören Fenerbahçe stoperi Serdar Aziz'in 'hakaret' nedeniyle PFDK'ya sevk edildiğini açıkladı.

07 Temmuz 2020 Salı 19:48 - Güncelleme: 07 Temmuz 2020 Salı 19:48
ABONE OL

TFF'den yapılan açıklamada, "FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü futbolcusu SERDAR AZİZ'in 04.07.2020 tarihinde oynanan FENERBAHÇE A.Ş.-GÖZTEPE A.Ş. Süper Lig Cemil Usta Sezonu müsabakasındaki "hakareti" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 41. uyarınca 05.07.2020 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir." ifadeleri yer aldı.

SERDAR AZİZ SEZONU KAPATABİLİR

Futbol Disiplin Talimatı'nın 41. maddesinde hakaretle ilgili yer alan bölümde, "Futbolculara 2 ila 5; fiillerin müsabaka görevlilerine yönelik olması halinde ise 3 ila 7 müsabakadan men cezası" şeklinde bir ifade kullanılıyor.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.