Serdar Aziz 'hakaretten' PFDK'ya sevk edildi

07 Temmuz 2020 Salı 19:48 - Güncelleme: 07 Temmuz 2020 Salı 19:48

TFF'den yapılan açıklamada, "FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü futbolcusu SERDAR AZİZ'in 04.07.2020 tarihinde oynanan FENERBAHÇE A.Ş.-GÖZTEPE A.Ş. Süper Lig Cemil Usta Sezonu müsabakasındaki "hakareti" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 41. uyarınca 05.07.2020 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir." ifadeleri yer aldı.

SERDAR AZİZ SEZONU KAPATABİLİR



Futbol Disiplin Talimatı'nın 41. maddesinde hakaretle ilgili yer alan bölümde, "Futbolculara 2 ila 5; fiillerin müsabaka görevlilerine yönelik olması halinde ise 3 ila 7 müsabakadan men cezası" şeklinde bir ifade kullanılıyor.