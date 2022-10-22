Serdar Aziz: Havayı bozmadan devam etmek istiyoruz

Fenerbahçeli futbolcu Serdar Aziz, Başakşehir'i 1-0 mağlup ettikleri maçın ardından konuştu.

Serdar Aziz yaptığı açıklamada, "Mutluyuz. Takım arkadaşlarımı ve taraftarı kutluyorum. Müthiş bir atmosfer, inançlı bir takım var. Zor bir maç olacağını biliyorduk. İlk yarı çok zorlandık. İkinci yarı taraftarlarımızla beraber baskıyı artırdık ve kazandık. İnşallah böyle devam ederiz." dedi.

Fenerbahçe formasını gururla giydiğini söyleyen tecrübeli oyuncu, "Fenerbahçe gibi çok büyük bir kulübün futbolcusu olmaktan ötürü onur ve gurur duydum. 100. maçıma çıktım. Birçok şanssızlığa rağmen 100 maç oynadık. Allah önce sağlık versin, sonra her şey geliyor." ifadelerini kullandı.

Serdar Aziz ayrıca, "Hocamız geldiği günden bu yana takıma bunu aşıladı, herkes birbirine saygılı. Bu hava inşallah bozulmaz. İşler iyi gidiyor. İyi çalışıyoruz. Avrupa'da da çok iyi gidiyoruz. Rennes maçı var önümüzde. Havayı bozmadan devam etmek istiyoruz." açıklamasını yaptı.