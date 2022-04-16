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Spor

Serdar Aziz: İsmail hoca benden gol bekliyordu

Süper Lig'in 33. haftasında evinde Göztepe'yi 2-0 yenen Fenerbahçe'de Serdar Aziz, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

16 Nisan 2022 Cumartesi 23:27 - Güncelleme: 16 Nisan 2022 Cumartesi 23:27
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Fenerbahçe'de Göztepe karşılaşmasında ağları havalandıran Serdar Aziz maç sonu konuştu.

Tecrübeli futbolcu, "Gol atmak güzel. Duran toplara çalışıyoruz. İsmail Hoca da benden gol bekliyordu. Önemlisi kazanmak, mutluyuz. Antrenmanlardan sonra da duran toplara çalışıyoruz. Hoca da hafta içi 'Senden gol bekliyorum' dedi ve hocayı kırmadım." dedi.

Serdar Aziz, son olarak, "Artık daha iyi takım savunması yapıyoruz. Takım halinde savunma yaptığımız için sonuç alıyoruz. Dizime darbe aldım ve kötü hissettim ama kötü görünmüyor." açıklamalarıyla röportajını tamamladı.

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