Serdar Aziz: İsmail hoca benden gol bekliyordu

Fenerbahçe'de Göztepe karşılaşmasında ağları havalandıran Serdar Aziz maç sonu konuştu.

Tecrübeli futbolcu, "Gol atmak güzel. Duran toplara çalışıyoruz. İsmail Hoca da benden gol bekliyordu. Önemlisi kazanmak, mutluyuz. Antrenmanlardan sonra da duran toplara çalışıyoruz. Hoca da hafta içi 'Senden gol bekliyorum' dedi ve hocayı kırmadım." dedi.

Serdar Aziz, son olarak, "Artık daha iyi takım savunması yapıyoruz. Takım halinde savunma yaptığımız için sonuç alıyoruz. Dizime darbe aldım ve kötü hissettim ama kötü görünmüyor." açıklamalarıyla röportajını tamamladı.