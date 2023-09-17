Serdar Aziz: İstediğimiz oyunu, Antalyaspor bize oynadı

Fenerbahçe'nin tecrübeli stoperi Serdar Aziz, Bitexen Antalyaspor maçı sonrası konuştu.

Mücadeleyi değerlendiren Serdar Aziz, "Kazanmak önemli. Her maç zor oluyor. Bugün de zor oldu. İstediğimiz oyunu oynayamadık. Bizim oynamak istediğimiz oyunu Antalyaspor, bize karşı oynadı. Golden sonra özümüze döndük. Önemli olan kazanmak ve bu şekilde devam etmek." ifadelerini kullandı.

"KOLAY MAÇ YOK!"

Gelecek hedefleriyle ilgili olarak tecrübeli stoper, "Maç maç bakıyoruz. Kolay maç yok. Zor bir fikstüre gireceğiz. Çok iyi dinlenmeliyiz ve maç maç çok iyi konsantre olmalıyız." sözleriyle konuşmasını noktaladı.