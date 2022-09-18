Serdar Aziz isyanı! Fenerbahçe'de kazan kaynadı: ''Bitmedi mi tatilin?''

Fenerbahçe'nin Alanyaspor ile karşılaştığı maçta Serdar Aziz gündem oldu. Bu sezon ligde hiçbir resmi maçta forma giymeyen Serdar Aziz sarı-lacivertlilerin eleştirilerinin hedefi oldu.
Süper Lig'in 7. hafta mücadelesinde evinde Alanyaspor'u konuk eden Fenerbahçe'de Serdar Aziz, bu karşılaşmada da forma giyemedi. Sakatlığı nedeniyle sahalardan uzak kalan bu sezon hiçbir lig maçında Serdar Aziz, sosyal medyada gündem oldu.
Serdar Aziz için Fenerbahçe'de isyan çıktı. Sarı-lacivertli birçok taraftar sosyal medyada Serdar Aziz'e tepki yağdırdı. Paylaşımlar kısa sürede sosyal medyada trendler arasına girdi.
SADECE 45 DAKİKA FORMA GİYDİ
Bu sezon Serdar Aziz, Fenerbahçe formasıyla en son 20 Temmuz'da Şampiyonlar Ligi elemesinde Dinamo Kiev ile oynanan maça ilk 11'de başlamış ve 45 dakika sahada kalmıştı.