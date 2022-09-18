Serdar Aziz isyanı! Fenerbahçe'de kazan kaynadı: ''Bitmedi mi tatilin?''

Fenerbahçe'nin Alanyaspor ile karşılaştığı maçta Serdar Aziz gündem oldu. Bu sezon ligde hiçbir resmi maçta forma giymeyen Serdar Aziz sarı-lacivertlilerin eleştirilerinin hedefi oldu.

SERDAR AZİZ HALA FORMA GİYEMEDİ

Süper Lig'in 7. hafta mücadelesinde evinde Alanyaspor'u konuk eden Fenerbahçe'de Serdar Aziz, bu karşılaşmada da forma giyemedi. Sakatlığı nedeniyle sahalardan uzak kalan bu sezon hiçbir lig maçında Serdar Aziz, sosyal medyada gündem oldu.

TARAFTARLARDAN SERDAR AZİZ İSYANI

Serdar Aziz için Fenerbahçe'de isyan çıktı. Sarı-lacivertli birçok taraftar sosyal medyada Serdar Aziz'e tepki yağdırdı. Paylaşımlar kısa sürede sosyal medyada trendler arasına girdi.

SADECE 45 DAKİKA FORMA GİYDİ

Bu sezon Serdar Aziz, Fenerbahçe formasıyla en son 20 Temmuz'da Şampiyonlar Ligi elemesinde Dinamo Kiev ile oynanan maça ilk 11'de başlamış ve 45 dakika sahada kalmıştı.

İşte Serdar Aziz paylaşımlarından bazıları: