Serdar Aziz'e ''Kulüp bul'' çağrısı

Yeni sezon planlamasına şimdiden başlayan Fenerbahçe, Serdar Aziz'le yola devam etmeme kararı aldı.

Sarı-lacivertliler, sık sık sakatlık problemi yaşayan ve takımın en ihtiyaç duyduğu anlarda fazla görev yapamayan 33 yaşındaki futbolcuyla sezon sonunda yollarını ayıracak.

"KULÜP BUL" ÇAĞRISI

Sarı-lacivertli yönetim, tecrübeli futbolcuya haziran ayında "Kulüp bul" çağrısında bulundu.

Fenerbahçe'de bu sezon 14 maça çıkan Serdar Aziz, 1 gol attı ve 2 asist yaptı. Deneyimli futbolcunun Fenerbahçe ile sözleşmesi 2025 yılında sona eriyor.