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Spor

Serdar Aziz'e talip çıktı!

Fenerbahçe'nin savunmacısı Serdar Aziz'e Birleşik Arap Emirlikleri ekiplerinden Al-Wasl SC talip oldu.

6 Şubat 2024 Salı 00:41 - Güncelleme:
Serdar Aziz'e talip çıktı!
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Kış transfer döneminde kadrosuna 2 stoper takviyesi yapan Fenerbahçe'de eldeki stoperlerden Serdar Aziz'e sürpriz bir talip çıktı.

Sports Digitale'in haberine göre; Birleşik Arap Emirlikleri takımlarından Al-Wasl SC, Fenerbahçe forması giyen Serdar Aziz'e talip oldu.

Haberin detaylarında ise Serdar Aziz'in, "Fenerbahçe ile şampiyon olmak istiyorum" diyerek, sezon sonunda görüşmek istediği yer aldı.

15 MAÇA ÇIKTI

Bu sezon Fenerbahçe formasıyla 15 resmi maça çıkan Serdar Aziz bu karşılaşmalarda 1 gol, 2 asistlik skor katkısı sağladı.

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