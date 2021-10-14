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Spor

Serdar Aziz'e Trabzonspor maçı için özel gözlük

Milli Takımın Norveç ile oynadığı maçta gözünden sakatlanan Serdar Aziz Fenerbahçe'nin Trabzonspor ile oynayacağı lig maçında oynaması için özel gözlük tasarlandı.

Sabah14 Ekim 2021 Perşembe 09:02 - Güncelleme: 14 Ekim 2021 Perşembe 09:02
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Fenerbahçe'de zorlu Trabzon deplasmanı öncesi stoperdeki belirsizlik sürüyor. 12 Eylül'de yaşadığı sakatlıktan yeni kurtulan Marcel Tisserand dün ilk kez idmanın tamamında takımla çalıştı.

Serdar Aziz ise Milli Takım'da yaşadığı sakatlıkla uğraşıyor. Sabah Gazetesi'nden Volkan Demir'in haberine göre; Göz kapağında yırtılma olan ve gözü hafif hasar gören tecrübeli oyuncunun pazar günü sahada olması için yoğun çaba sarf ediliyor. Serdar için daha önce Edgar Davids ve Beşiktaşlı Montero'nun Atletico Madrid'de yaptığı gibi özel gözlük tasarlandı.

Bu gözlüğün özelliği darbeye dayanıklı olması. Böylelikle Serdar, gözündeki probleme rağmen antrenmanlara çıkabilecek. İdmanlarda Serdar'ın gözlüklü performansı test edilecek. 30 yaşındaki oyuncu herhangi bir problem yaşamazsa Trabzon'da gözlükle sahada olacak.

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