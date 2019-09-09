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Serdar Aziz'in güven vermeyen görüntüsü Yanal'ı düşündürüyor

Dün oynanan hazırlık maçında güven vermeyen Serdar Aziz'in forma giyme şansı artık çok zor.

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TM Dijital Haber Merkezi

Geçtiğimiz sezon Ocak ayında Galatasaray ile bağlarını kopardıktan sonra Fenerbahçe’ye imza atan ve Ersun Yanal’ın Süper Lig'de 10 maçta görev verdiği Serdar Aziz’in bu sezon defans hattında Jailson’un gerisinde kalması oyuncu hakkında kafalarda soru işareti bırakmıştı. Tam bir orta saha olmasına rağmen ligde oynanan 3 maçta Zanka’nın partneri olan Jailson, Serdar Aziz ve Sadık Çiftpınar’ın önüne geçerken, tecrübeli teknik direktör Yanal’ın bu tercihi camiada şaşkınlık yaratmıştı.

SERDAR AZİZ SERBEST DÜŞÜŞE GEÇTİ

Dün Bursaspor’la oynanan hazırlık maçında yaptığı büyük hatayla dikkat çeken ve Jailson’u stoper olarak kullanan hocasını bir anlamda haklı çıkaran Serdar Aziz’in iyice gözden düştüğü öğrenildi. Defansta dağınık bir görüntü veren 28 yaşındaki futbolcu teknik heyete güven vermezken, Ersun Yanal’ın Serdar'ı Alanyaspor deplasmanında yine kesin olarak yedek kulübesinde oturtacağı belirtildi. Adil Rami’nin gelişiyle Zanka – Jailson ve Sadık Çiftpınar’ın gerisine düştüğü ifade edilen milli futbolcunun kolay kolay forma alamayacağı düşünülürken, Stuttgart alt yapısından yetişen ve henüz 19 yaşında olan Okan Turp’un bile Serdar Aziz’in önüne geçtiği bildirildi.

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