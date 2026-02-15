İSTANBUL 23°C / 13°C
  • Serdar Dursun: 36 puanın hepsine talibiz
Spor

Serdar Dursun: 36 puanın hepsine talibiz

Kocaelispor'un golcü oyuncusu Serdar Dursun, ligde kalan 36 puanın hepsine talip olduklarını söyledi.

15 Şubat 2026 Pazar 20:15
Serdar Dursun: 36 puanın hepsine talibiz
Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Kocaelispor, sahasında Gaziantep FK'yı 3-0 mağlup etti. Maçın ardından Kocaelispor futbolcular, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Golcü futbolcu Serdar Dursun, Kocaelispor'un puanını 30'a yükselttiğini hatırlatarak, "Kendimizi göstermeye çalıştık. Geçen haftaki galibiyetimizin ardından maça iyi başladığımızı düşünüyorum. İlk yarı bizim üstünlüğümüzle geçti. Benim golümle 2-0 olduktan sonra daha fazla saldırmaya başladık. Bence net ve hak edilmiş bir galibiyet oldu. Bu puanlar çok değerli. Üzerine koyarak devam etmeye çalışıyoruz. Önümüzde 36 puan var, hepsine talibiz. Gol hedefim her zaman çift haneye ulaşmak. Sezon uzun, elimden geleni yapıyorum" şeklinde konuştu.

TAYFUR BİNGÖL: "HARİKA GİDİYORUZ, ÇOK MUTLUYUZ"

Takımın performansından memnun olduklarını belirten Tayfur Bingöl ise, "Süper bir galibiyet oldu. Öncelikle hocamıza, takım arkadaşlarımıza, taraftarımıza teşekkür ederiz. Mükemmel bir atmosfer vardı. Harika gidiyoruz çok mutluyuz, çok sevinçliyiz. Şimdi Rizespor maçına konsantreyiz. Yarın antrenmanla devam edeceğiz. Önümüzdeki maçlardan galibiyetle ayrılmak istiyoruz" diye konuştu.

GÖKHAN DEĞİRMENCİ: "RAKİBE DEFANSİF OLARAK ALAN, ZAMAN VERMEDİK"

Geçen hafta alınan Kayseri galibiyetinin anlam kazanması için içeride de bir galibiyet alınması gerektiğini vurgulayan Kaptan Gökhan Değirmenci de, "İkinci yarı içeride galibiyet alamamıştık. Bugün ilk galibiyetimizi aldık. Çok iyi oynadığımızı düşünüyorum, maça çok iyi başladık. Çok net 3 pozisyonumuz vardı. Rakibe defansif olarak alan, zaman vermedik. Top bizdeyken de yardımlaşarak çok güzel pozisyonlara girdik. Tüm takım arkadaşlarımı tebrik ediyorum" dedi.

AHMET OĞUZ: "HAK EDEN TARAF BİZDİK VE KAZANDIK"

Taraftarın desteğini hissederek maça başladıklarının altını çizen Ahmet Oğuz, "İyi oynadık, iyi mücadele ettik. Hak eden taraf bizdik ve kazandık. Kolay maç yok, her hafta maç maç hazırlanıyoruz. Hocamızın istediği şeyleri sahaya yansıtmaya çalışıyoruz. Yansıtıyoruz ki güzel skorlar alıyoruz. Böyle devam ettirmemiz gerekiyor" ifadelerini kullandı.

