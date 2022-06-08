Serdar Dursun: 6-0 kazandık ama 7-8-9 da olabilirdi

Milli Takımımızın başarılı oyuncusu Serdar Dursun, Litvanya maçı sonrası konuştu.
Serdar Dursun yaptığı maç sonu açıklamasında, şu sözleri kullandı:
Artık 3 günde 1 maç oynuyoruz. Takım olarak maça gayet iyi başladık. Topun hakimiyeti bizdeydi. 6-0 kazandık ancak 7-8-9 da olabilirdi. Bu şekilde devam etmek istiyoruz. A Milli Takım'da çok yetenekli oyuncular var. Halil daha çok 10 numara gibi oynayan bir isim, ben ve Enes ise daha gole dönük oyuncularız. İyi bir jenerasyon yakaladığımızı düşünüyorum.