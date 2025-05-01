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Spor

Serdar Dursun attı, İsmail Kartal'ın takımı 3 golle kazandı

İsmail Kartal yönetimindeki Persepolis, İran Pers Körfez Ligi'nin 28. haftasında konuk olduğu Mes Rafsanjan'ı 3-0 mağlup etti. Persepolis'te Serdar Dursun takımının 2. golünü kaydetti.

Haber Merkezi1 Mayıs 2025 Perşembe 21:20 - Güncelleme:
Serdar Dursun attı, İsmail Kartal'ın takımı 3 golle kazandı
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İsmail Kartal yönetimindeki Persepolis, İran Pers Körfez Ligi'nin 28. haftasında deplasmanda Mes Rafsanjan'a konuk oldu.

Shohada'da oynanan mücadeleyi Persepolis, 3-0 kazandı.

Karşılaşmada Persepolis'e galibiyeti getiren golleri, 5. ve 45+2. dakikalarda Ali Alipour ile 44. dakikada milli futbolcumuz Serdar Dursun kaydetti.

Milli futbolcu Serdar Dursun, bu golle birlikte Persepolis formasıyla 5. golü kaydetti.

MAÇIN ARDINDAN OLUŞAN DURUM

Bu galibiyet ile birlikte Persepolis, puanını 54 yaparak ligde bitime 2 maç kala 3. sırada yer aldı. Mes Rafsanjan ise 27 puan ile 16 takımlı ligde 14. sırada yer buldu.

Ligde gelecek hafta Persepolis, Kheybar deplasmanında olacak. Mes Rafsanjan, Zob Ahan'a konuk olacak.

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