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Spor

Serdar Dursun attı! İsmail Kartal'ın yenilmezlik serisi sürdü

İsmail Kartal yönetimindeki Persepolis, İran Pers Körfez Ligi'nin 22. haftasında deplasmanda Chadormalu'yu 1-0 mağlup etti. Maçın tek golünü 15. dakikada Serdar Dursun kaydetti.

Haber Merkezi7 Mart 2025 Cuma 21:56 - Güncelleme:
Serdar Dursun attı! İsmail Kartal'ın yenilmezlik serisi sürdü
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İsmail Kartal yönetimindeki Persepolis, İran Pers Körfez Ligi'nin 22. haftasında deplasmanda Chadormalu ile karşılaştı.

Nasiri Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi deplasman ekibi 1-0 kazandı.

Persepolis'e galibiyeti getiren golü, 15. dakikada Serdar Dursun kaydetti.

YENİLMEZLİK SERİSİ DEVAM EDİYOR

Ligde 6 maçta 4. galibiyetini alan İsmail Kartal, yenilmezlik serisini sürdürdü.

SERDAR DURSUN'DAN 2. GOL

Persepolis formasıyla 5. lig maçına çıkan Serdar Dursun, 2. golünü attı.

Bu sonuçla birlikte 44 puana ulaşan Persepolis, 45 puanlı TS Tabriz ve Sepaha'nın ardından 3. sırada konumlandı.

Ligde bir sonraki hafta Persepolis, Malavan'ı konuk edecek. Chadormalu ise deplasmanda Kheybar ile karşı karşıya gelecek.

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