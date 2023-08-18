İsim sponsorluğu konusunda planladığı anlaşmayı tamamlayan Fatih Karagümrük, transfer çalışmalarına hız verirken gündemde Fenerbahçe'nin golcüsü Serdar Dursun yer alıyor.
Geçen sezon Süper Lig'de Vavacars Fatih Karagümrük adıyla devam eden Karagümrük, birlikteliğini yeniledi. Kırmızı-Siyahlılar, Trendyol Süper Lig'de gelecek sezon da Vavacars ismiyle mücadele verecek.
Bu anlaşmayla transfer çalışmalarına hız veren İstanbul ekibinin Fenerbahçe'den Serdar Dursun'u kadrosuna katmak çalışma içerisinde olduğu ifade edildi.