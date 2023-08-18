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Spor

Serdar Dursun ayrılmaya hazırlanıyor! Süper Lig'den bir talip daha

Fenerbahçe'den ayrılmaya hazırlanan Serdar Dursun'a Süper Lig'den bir talip daha var. İstanbul ekibi Fatih Karagümrük, milli futbolcuyu kadrosuna katmak istiyor.

18 Ağustos 2023 Cuma 10:17 - Güncelleme:
Serdar Dursun ayrılmaya hazırlanıyor! Süper Lig'den bir talip daha
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İsim sponsorluğu konusunda planladığı anlaşmayı tamamlayan Fatih Karagümrük, transfer çalışmalarına hız verirken gündemde Fenerbahçe'nin golcüsü Serdar Dursun yer alıyor.

Geçen sezon Süper Lig'de Vavacars Fatih Karagümrük adıyla devam eden Karagümrük, birlikteliğini yeniledi. Kırmızı-Siyahlılar, Trendyol Süper Lig'de gelecek sezon da Vavacars ismiyle mücadele verecek.

Bu anlaşmayla transfer çalışmalarına hız veren İstanbul ekibinin Fenerbahçe'den Serdar Dursun'u kadrosuna katmak çalışma içerisinde olduğu ifade edildi.

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