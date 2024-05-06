Dusan Tadic: Artık şampiyonluk çok zor

Fenerbahçeli Dusan Tadic, Serdar Dursun ve Sebastian Szymanski, Konyaspor karşılaşması sonrası görüşlerini aktardı.

SEBASTIAN SZYMANSKI

"Maalesef puan kaybı yaşadık. Başka söylenecek bir şey bulamıyorum. Yarattığımız şanslar vardı, gollerle değerlendirebilirdik. Ancak ne yazık ki maç 0-0 bitti."

SERDAR DURSUN

"Hayal kırıklığı yani... Yakışmadı bize. Buraya mutlak 3 puan parolasıyla gelmiştik. Tek düşüncemiz galibiyetti. İlk yarı çok yavaş oynadık. Konyaspor agresif oynadı. Çok net pozisyonlarımız vardı, birini atsaydık, 3-4 olabilirdi. Konyaspor sadece kapandı, çoğu zaman başarılı oldu. Bizim net pozisyonlarımız vardı, birini atmalıydık."

Sırp yıldız, "Artık şampiyonluk çok zor..." ifadelerini kullandı.

Tadic, ayrıca, "Zaten bizim elimizde değildi, kazanamadığımız için hayal kırıklığı yaşıyoruz. Çok net pozisyonlarımız vardı, atsaydık farklı olurdu. Hayal kırıklığı yaşıyoruz." sözlerini sarf etti.