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Spor

Serdar Dursun bu haberle yıkıldı! O kadar pişman oldu ki...

Serdar Dursun için Fenerbahçe'de yolun sonu göründü. Sarı-lacivertlilerde teknik direktör Jorge Jesus'un biletini kestiği Serdar Dursun, yazın takımdan ayrılmadığına pişman oldu. İşte detaylar...

Star Gazetesi6 Ekim 2022 Perşembe 18:34 - Güncelleme:
Serdar Dursun bu haberle yıkıldı! O kadar pişman oldu ki...
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Fenerbahçe'de teknik direktör Jorge Jesus, Serdar Dursun'un biletini kesti. Sarı-lacivertlilerde uzun süredir forma şansı bulamayan Serdar Dursun, yaz transfer döneminde takımdan ayrılmadığına adeta pişman oldu.

JORGE JESUS, SERDAR DURSUN'UN BİLETİNİ KESTİ

Serdar Dursun, geçtiğimiz sezon Fenerbahçe'nin gol yükünü çeken isimlerden biriydi. Ancak bu sezon teknik direktör Jorge Jesus'tan geçer not alamadı. Milli golcü, Portekizli teknik adamın yönetiminde fazla forma şansı bulamadı.

OCAKTA GİDİYOR

Sarı-lacivertlilerde teknik direktör Jorge Jesus'un biletini kestiği Serdar Dursun'un ara transfer döneminde takımdan ayrılması bekleniyor. Milli oyuncunun şimdiden menajerine kendisine takım bulması yönünde talimat verdiği öğrenildi.

SERDAR DURSUN, YAZIN GİTMEDİĞİNE PİŞMAN OLDU

Geçtiğimiz yaz transfer döneminde Serdar Dursun'a Bundesliga ekiplerinden Augsburg, Schalke 04 ve Union Berlin talip olmuş, ancak milli oyuncu sarı-lacivertlilerden ayrılmak istememişti. Ancak şu an Serdar Dursun'un bu yaz aylarında takımdan ayrılmadığına pişman olduğu öğrenildi.

Star Gazetesi

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