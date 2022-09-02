Serdar Dursun bu haberle yıkıldı! Transfer resmen bitti

Fenerbahçe'nin Michy Batshuayi transferi Serdar Dursun için kötü oldu. Sarı-lacivertlilerin Belçikalı golcüyü renklerine bağlaması sonrası Serdar Dursun'un süre bulma şansını azalttı.

SERDAR DURSUN'A KÖTÜ HABER

Uzun süredir golcü arayışını sürdüren Fenerbahçe, Michy Batshuayi'yi kadrosuna kattı. Bu transferin ardından ise zaten halihazırda forma bulmakta zorlanan Serdar Dursun'un şansının iyice azalması bekleniyor.

10 MAÇIN YALNIZCA 4'Ü İLK 11

Yeni sezona teknik direktör Jorge Jesus ile yeni bir başlangıç yapan Fenerbahçe'de Serdar Dursun, bu sezon 10 resmi maçın yalnızca 4'ünde ilk 11'de yer aldı. 30 yaşındaki milli golcü 2 gol ve 2 asistle skora etki etti.

SERDAR DURSUN'UN GEÇEN SEZONKİ PERFORMANSI

Serdar Dursun, geçtiğimiz sezon ise 37 resmi maçın 21'inde ilk 11'de yer almış ve toplam 2040 dakika süre almıştı. 30 yaşındaki golcü, bu karşılaşmalarda 15 gol ve 4 asistle takımına katkıda bulundu.