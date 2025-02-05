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Spor

Serdar Dursun çıktığı ilk maçta gündem oldu

AFC Şampiyonlar Ligi'nde Al Hilal, sahasında Persepolis'i 4-1 mağlup etti. Karşılaşmanın devre arasında İran ekibi Persepolis'in formasını giyen Serdar Dursun yaptığı hareketle gündem oldu.

Haber Merkezi5 Şubat 2025 Çarşamba 09:21 - Güncelleme:
Serdar Dursun çıktığı ilk maçta gündem oldu
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AFC Şampiyonlar Ligi karşılaşmasında Jorge Jesus'un çalıştırdığı Al Hilal ile İsmail Kartal'ın teknik direktörlüğünü yaptığı Persepolis karşı karşıya geldi.

Mücadeleyi Al Hilal, 4-1 kazanırken Persepolis'te Serdar Dursun çıktığı ilk maçta gündem olmayı başardı.

Deneyimli golcünün ilk yarıyı 4-0 geride kapattıkları maçın devre arasında, Al Hilal'den Malcom ile forma değiştirmek için sözleşmesi dikkat çekti.

İlk kez Persepolis formasıyla sahaya çıkan Serdar Dursun'un takımı 4-0 gerideyken Malcom ile bu diyaloğa girmesi sosyal medyada büyük ilgi gördü ve paylaşıldı. (O anlar)

Serdar Dursun ayrıca Persepolis sağ beki Mohammadi ile birlikte Persepolis adına sahanın en iyi isimlerinden biri oldu.

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