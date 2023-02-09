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Spor

Serdar Dursun: Çok yardımsever ülkeyiz

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Fenerbahçe Ülker Stadı'nda oluşturulan yardım merkezinde gönüllülere yardımcı olan Serdar Dursun, açıklamalarda bulundu.

9 Şubat 2023 Perşembe 18:59 - Güncelleme:
Serdar Dursun: Çok yardımsever ülkeyiz
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Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Fenerbahçe Ülker Stadı'nda oluşturulan yardım merkezinde sarı-lacivertli sporcular da gönüllülerle birlikte çalışıyor.

Bugün yapılan organizasyonda, Fenerbahçeli futbolcular Mert Hakan Yandaş, Arda Güler ve Serdar Dursun, toplanan yardım malzemelerinin tırlara doldurulmasına yardımcı oldu.

Forvet oyuncusu Serdar Dursun, gerçekleştirilen çalışmalar hakkında AA muhabirine açıklamada bulundu.

"BÖYLE BİR ÜLKE YOK"

Depremde hayatını kaybedenlere baş sağlığı dileyerek sözlerine başlayan Serdar Dursun, "Herkesten Allah razı olsun. Başımız sağ olsun. Zor bir dönem ama ülkemize helal olsun. Böyle bir ülke yok. Çok yardımsever ülkeyiz. Kenetlendik. Ben Almanya'da büyüdüm. Orada böyle şeyler imkansız. Bu gibi durumlar olmaz bence. Burada okuldan çıkanlar geliyor, işten çıkanlar geliyor. Herkesten Allah razı olsun. Yüklediğimiz 21. tır oldu bu. İnşallah daha çok tır yollarız." diye konuştu.

"HERKESE İHTİYACIMIZ VAR"

Herkesin elinden gelen desteği verdiğine dikkati çeken Dursun, "Birlik ve beraberliğimiz var. Herkes eşit. İster futbolcu, ister basketbolcu, ister çalışan ol. Hepimiz aynıyız. Herkes yardım etmeye çalışıyor. Herkesin temiz bir kalbi var ve yardıma geliyorlar. Herkese ihtiyacımız var." ifadelerini kullandı.

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