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Spor

Serdar Dursun Fenerbahçe'den ayrılıyor

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus'un gözüne giremeyen Serdar Dursun, sarı lacivertli yönetimin bir forvet transferi daha yapacağını öğrenince takımdan ayrılmaya karar verdi.

Fanatik1 Ağustos 2022 Pazartesi 09:19 - Güncelleme:
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Fenerbahçe'de kadroda istenmeyen yabancı oyuncularla yolların ayrılması için uzun süredir uğraş veriliyor. Gönderileceklerin başında Lemos, Caulker, Samatta, Meyer, Tisserand, Berisha ve Novak'ın olduğu konuşuluyor. Söz konusu 7 futbolcunun menajerleriyle yönetimin sürekli iletişim halinde olduğu ve ayrılık konusunda her türlü kolaylığın da şimdiden sağlandığı bilgisine ulaşıldı.

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SERDAR DURSUN YOL AYRIMINDA

Fanatik'in haberine göre; Fenerbahçe'de Berisha hariç an itibarıyla Valencia, King, Joao Pedro ve Serdar Dursun olmak üzere toplamda 4 forvet yer alıyor. Ancak yönetim, 1 forvet daha kadrosuna katmak istiyor. İlk 11'de düzenli olarak forma giyemeyeceğini düşünen Serdar'ın, daha fazla oynayacağı bir takıma gitmeyi planladığı bildirildi. Tecrübeli golcüye Almanya'nın yanı sıra İtalya ve İspanya'dan teklifler geldiği öğrenildi.

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