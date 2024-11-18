Serdar Dursun: Fenerbahçe'ye hayır diyemem

Süper Lig ekiplerinden Alanyaspor'da forma giyen Serdar Dursun, Fenerbahçe'den ayrılış süreci hakkında açıklamalarda bulundu.

"FENERBAHÇE İLE YÜZDE 99 ANLAŞMIŞTIM"

TRT Spor'a konuşan tecrübeli forvet, Fenerbahçe'den ayrılış süreci hakkında, "Başkanlık seçimi sonrası Fenerbahçe ile görüştüm. Bana resmi teklif yapmışlardı, rakam revize edilecekti. Sonra rakam da revize edildi ve yüzde 99 iş bitmişti, imzaya kalmıştı. Sonra Fenerbahçe'nin içinden başka görüşler oldu. Benim için olmadı o dönem. İnsanlar boşa çıktığımı bilmiyordu, beni hala Fenerbahçe'nin futbolcusu olarak biliyorlardı. Çoğu ülkeden ve takımdan teklifler gelmişti, o dönem için Alanyaspor benim için mantıklı bir seçimdi." ifadelerini kullandı.

"FENERBAHÇE ARARSA ORADAYIM"

"Fenerbahçe'de yeniden forma giymek ister misin?" sorusunu yanıtlayan Serdar, "Bu his, bu duygu çoğu oyuncuya nasip olmuyor. O telefon geldiği gün, biz tekrar oradayız. Bu bir gönül bağı. Fenerbahçe'ye 'hayır' deme şansımız yok." ifadelerini kullandı.