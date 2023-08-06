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Spor

Serdar Dursun için Suudi Arabistan'dan teklif

Suudi Arabistan ekibi Al Raed, Serdar Dursun için Fenerbahçe'ye 500 bin euroluk bir transfer teklifinde bulundu.

6 Ağustos 2023 Pazar 23:51 - Güncelleme:
Serdar Dursun için Suudi Arabistan'dan teklif
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Fenerbahçe'de bu sezon geleceği belirsiz olan Serdar Dursun için sürpriz bir teklif geldi.

ARABİSTAN'DAN TEKLİF VAR!

Suudi Arabistan basınında yer alan habere göre, Al Raed, deneyimli futbolcunun transferi için Fenerbahçe'ye teklifte yaptı.

Al Raed'in Serdar Dursun için sunduğu teklifin 500 bin euro olduğu belirtildi.

FENERBAHÇE PERFORMANSI

Fenerbahçe'nin 31 yaşındaki futbolcu için gelen bu teklife vereceği cevap büyük bir merak konusu oldu. Fenerbahçe, deneyimli ismi Maribor ile oynanacak UEFA Konferans Ligi 3. eleme turu maçlarının kadrosuna dahil etmemişti.

Fenerbahçe'de 64 maçta süre bulan Serdar Dursun, 15 gol attı ve 5 asist yaptı.

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