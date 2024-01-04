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Spor

Serdar Dursun için yeniden Fenerbahçe ihtimali

Sezon başında Fenerbahçe'den Fatih Karagümrük'e transfer olan 32 yaşındaki deneyimli forvet yeniden sarı lacivertli ekibin yolunu tutabilir.

Fanatik4 Ocak 2024 Perşembe 17:45 - Güncelleme:
Serdar Dursun için yeniden Fenerbahçe ihtimali
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Fenerbahçe'de sezon başında Karagümrük'ün yolunu tutan Serdar Dursun'un devre arasında geri dönme ihtimali ortaya çıktı.

Eyüpspor'dan transfer edilen Umut Nayir'in gol katkısı verememesi, süre bulduğu dakikanın ise 150 dakikanın altında kalması nedeniyle ayrılma durumunun ortaya çıkması Fenerbahçe'yi yerli forvet arayışına itti.

UMUT GİDERSE ROTA SERDAR

Konyaspor'un teklif yaptığı Umut Nayir, daha fazla şans bulabilmek adına bu öneriyi kabul ederse teknik direktör İsmail Kartal, Serdar Dursun'un dönüşünü talep edecek.

FENERBAHÇE'YE SICAK BAKIYOR

Fenerbahçe kariyerinin en verimli dönemini İsmail Kartal'la yaşayan Serdar'ın da bu seçeneğe son derece sıcak baktığı gelen haberler arasında.

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