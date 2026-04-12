Serdar Dursun: Jakobs'un bana hamlesi penaltıydı

Kocaelispor'da forma giyen Serdar Dursun, Galatasaray ile berabere kaldıkları karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

"MAÇA ÜRKEK BAŞLADIK!"

Mücadeleyi değerlendiren Serdar Dursun "Galatasaray'ın stadında oynamak her zaman zordur. İç sahada zor maçlar oluyor, topa hakim oluyorlar. Biraz ürkek başladık, topla çıkışları daha iyi yapabilirdik." dedi.

"İLK GOLE OFSAYT DİYORLAR; PENALTI..

Tartışmalı pozisyonlarla ilgili konuşan Serdar Dursun "İlk gole ofsayt diyorlar, Jo'nun penaltısı belki olabilirdi. İlk yarı Galatasaray'ın üstünlüğü ile geçti. İkinci yarı korkmadan önde basmaya çalıştık. Önde baskı yaparsanız hata yapabiliyorlar. 8 günde 3. maçlarına çıktılar; son yarım saate bakarsak..." ifadelerini kullandı.

"JAKOBS'UN BANA HAMLESİ PENALTI"

Ismael Jakobs ile hava topu mücadelesi hakkında gelen soru üzerine konuşan Serdar Dursun "Az önce içerde gördüm, maçta da hissettim. Kafaya yükseldim, Jakobs orada itti beni. Bence pozisyon penaltıydı. Hakem, VAR'a gidebilirdi ama çok çabuk es geçildi. Neden bilmiyorum. Belki Jakobs akıllıca yaptı ama VAR'a gidip, penaltı verebilirdi." açıklamasını yaptı.

Maçla ilgili sözlerine devam eden Serdar Dursun "Golü atınca üstünlük bize geçti, bir tane direğimiz var. Kazanmak için böyle maçlarda da şans lazım. Böyle büyük ve değerli bir camiaya karşı 4 puan aldık. 1 puan değerli ama son dakikalara bakarsak 3 puan daha güzel olabilirdi.

Başakşehir maçına benzer bir karşılaşma oynadık. Böyle statlarda ilk 20 dakika gol yemeyeceksin; sonra dakikalar geçtikçe üstünlüğü ele alabilirsin. Sonrasında defans arkasına toplar atacaksın. Son bölümde daha iyi oynadık." dedi.

ICARDI VE OSIMHEN YORUMU

Galatasaray'ın golcüleri hakkında gelen soru üzerine Serdar Dursun "Galatasaray'ın değerli forvetleri var. Mauro Icardi sakatlıktan sonra iyi dönmedi, istediği performansı veremedi. Victor Osimhen önde basıyor, çabalıyor... Rakipler için daha zor oluyor." açıklamasını yaptı.

"PİYASA MAÇLAR, DÜNYA KUPASI..."

A Milli Takım ile Dünya Kupası'na gitme hayali olduğunu söyleyen Serdar Dursun "Elimden geleni yapıp golleri atmaya çalışıyorum. Hedefim, hayalim Dünya Kupası'nda olmak. Böyle maçlar piyasa maçı... Gol atsam daha iyi olabilirdi benim adıma. Daha iyi oynayarak, goller atarak kendimi Vincenzo Montella'ya göstermek istiyorum." dedi.

Şampiyonluk sorusu üzerine açıklama yapan Serdar Dursun "Galatasaray derbiye 4 puan önde çıkma avantajına sahipti. Şimdi her şey eşitlendi gibi... Her şey olabilir, hak eden kazansın. Bizi ilgilendirmiyor." şeklinde konuştu.

"TARAFTAR BAŞI DİK AYRILDI"

Serdar Dursun son olarak "Maçtan önce ortam gerildi. Kocaeli'den 2500 taraftar geldi ve inanılmaz destek verdiler. Ellerine, ayaklarına, ağızlarına sağlık. Onlar da bizim için itici güç oldu. Bu puanı onlara armağan ediyoruz. Buradan başları dik ayrıldılar. Böyle değerli camialara karşı iki maçta 4 puan almak değerli oluyor." dedi.