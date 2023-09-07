Serdar Dursun: Jesus'tan çok şey öğrendim

Geçtiğimiz günlerde Fenerbahçe'den VavaCars Fatih Karagümrük'e transfer olan Serdar Dursun, beIN Sports'a açıklamalarda bulundu.

"JESUS'TAN ÇOK ŞEY ÖĞRENDİM"

Dursun, "Jesus gelmeden önce 15 gol atmıştım. Jesus geldi ve durumu önce çok algılayamadım. Sonrasında ise hocanın pivot santrfor sevmediğini anladım. Çok zorlandım. Genel anlamda futbol hayatım hep inişli-çıkışlı oldu. Ondan da çok şey öğrendim. Neredeyse her gün taktik çalıştırıyordu. Sahada olmasam da onun taktiklerinden çok şey öğrendim." dedi.

"SIU" SEVİNCİ

'Siu' gol sevinci hakkında da konuşan Dursun, "Aslında biraz doğal gelişti. Bir Çaykur Rizespor maçından sonra 'Dursunaldo' yazıyordu. Gol attıktan sonra tribünler 'Siu' diye bağırmaya başladı. Bir süre sonra ise alışkanlık haline geldi." ifadelerini kullandı.

"ARDA'NIN DEĞİŞİK BİR ÖZ GÜVENİ VAR"

Arda Güler'in Real Madrid'e transfer olmasını değerlendiren Dursun, "Arda henüz çok gençken bile A Takım'da adını duyuyorduk. İlk gördüğümde çok şaşırmıştım. Değişik bir özgüveni var. Kendisinin çok iyi bir oyuncu olduğunu gösteriyordu. Böyle bir çıkış yapabileceğini düşünemezdim ancak şaşırtıcı bir iş yaptı. Allah ona 'Yürü ya kulum' dedi." ifadelerini kullandı.

"MANU İSTİYORSA, İYİ KALECİSİNDİR"

Dursun, Altay Bayındır'ın Manchester Unîted'a transfer olması hakkında ise, "Altay da çok iyi bir çocuk. Genç yaşına rağmen Fenerbahçe'nin kaptanı olma başarısını gösterdi. Sosyal medyanın çıkması sonrasında oyuncular yorumlardan çok etkileniyor. Altay'a son dönemlerinde eleştiriler olmuştu. Mental olarak ders de alıyordu ama insan bir yerden sonra kaldıramayabiliyor. Manchester United gibi bir kulüp seni istiyorsa iyi kalecisindir." dedi.