Dünya Kupası için liglere verilen aradaki üçüncü hazırlık maçında Fenerbahçe, Alanyaspor'u 4-2 mağlup etti.

Mücadelenin ardından sarı-lacivertli takımda Serdar Dursun açıklamalarda bulundu.

Mücadeleyi değerlendirerek sözlerine başlayan Serdar Dursun, "Hazırlık dönemi, Kolay olmuyor. Maçlar ve idmanlar. Forvet bölgesinde biraz eksikliğimiz var. Hocamız bana şans veriyor. Üst üste üçüncü kez ilk 11'de başladım. Bu benim için önemli. Yaklaşık 2 aydır oynamıyordum. Bu benim için önemliydi. Elimden geleni yapıyorum. Oynayınca goller geliyor ve daha rahat hissediyorum. bugün de zaman zaman iyi oynadım zaman zaman kötü oynadım. Takım olarak baktığımızda kazandığımız için mutluyum." dedi.

Maçın 36. dakikasında kaçırdığı penaltıyla ilgiliyse Serdar Dursun, "Repartuarımda birkaç penaltı tekniğim var. Sürekli çalışıyorum. Bugün de öyle vuracaktım ama yanlış bir karar verdim ve atamadım." yorumunda bulundu.

Serdar Dursun, sezon sonunda şampiyon olmak istediklerini belirtip sözlerini şöyle tamamladı, "Kazanma alışkanlığımız oldu. Maçı döndürecek oyunculara sahibiz. Zor bir deplasmanla lige başlayacağız. Biz Fenerbahçe olarak kenetlendik ve şampiyon olmak istiyoruz. Trazbonspor maçını kazanıp ilerlemek istiyoruz. Taraftarlara teşekkür etmek istiyorum. İyi bir iletişimimiz var. Elimden geleni yapıyrum bu arma için. Onları mutlu etmek istiyorum."